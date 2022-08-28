Серия А. Малиновский и Аталанта вымучивают победу

Серия А. Третий тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:1

Гол: Коопмейнерс 50

"Эллас Верона": Монтипо, Коппола, Гюнтер, Чеккерини (Хиен 65), Терраччьяно (Кортиновис 85), Велозу (Хонгла 52), Тамез (Дойг 85), Илич, Лазович, Лазанья, Анри (Джурич 83)

"Аталанта": Муссо, Толой, Околи, Демираль, Соппи (Эдерсон 46), Де Роон, Коопмейнерс, Хатебур (Зортеа 66), Малиновский (Бога 66), Сапата (Меле 89), Лукман (Муриэль 46)

Предупреждения: Чеккерини 61, Хиен 82, Анри 82 - Соппи 23, Коопмейнерс 38, Малиновский 59

Три года "Верону" называли "мини-"Аталантой", и матчи между ними были полны интенсивности, яростного высокого прессинга, единоборств. Однако летом обе команды сильно изменились. "Мастифы" потеряли авторов 48-ми из 65-ти голов, сезон начали 1:4 и 2:5 дома (от "Бари" в Кубке и "Наполи" в лиге). "Богиня" после лишь восьмого места также пытается перестроиться кадрово и по стилю игры. Ещё с весны она играет гораздо осторожнее, консервативнее, чем ранее. Обеих ожидает много работы.

Первый тайм и вовсе был ужасен. Процент точных передач "Аталанты" составил лишь 67, Руслан Малиновский с 76-ю был одним из лучших. "Верона" недалеко ушла. Хотя в целом выглядела получше, вначале чётко оборонялась, затем даже доминировала и неплохо пробивала по воротам издали. Например, Илич и Лазанья. Лишь на 41-ой минуте гости кое-что создали. Малиновский, герой матча второго тура против "Милана", разыграл "стенку" с Лукманом, Адемола пробил в нижний угол. Монтипо отбил.

Второй тайм "Аталанта" начала заменой одного из латералей на атакующего полузащитника. Новичок Эдерсон тут же прорвался, пробил издали и чуть не попал. Коопмейнерс сделал то же и попал ударом низом. "Верона" пыталась сравнять счет, начала ускоряться. Начала ускоряться и "Аталанта" в контратаках. Матч уже смотрелся. Хотя точности и качества по-прежнему не хватало. Лазович издали сотряс каркас ворот, Малиновский из пределов штрафной пробил, и Монтипо отбил ногой.

В концовке Монтипо отбивал удары Толоя и Муриэля в контратаках, а Муссо вытащил мяч, неожиданно полетевший под перекладину.

Серая игра "Аталанты" с начала сезона. Но всего один пропущенный в трех матчах и семь очков. В четвертый раз подряд она начинает сезон двумя гостевыми победами подряд. В третий раз подряд переигрывает "Верону" в гостях. Результат есть. А игру пока не ищут.

Малиновский получил место в "старте" довольно неожиданно. Играл правого из трех игроков атаки, часто прессинговал первым, при этом смещался назад в центр поля и помогал разыгрывать. Часто ошибался, но в креативе, как рассказано выше, пару раз был заметен. Хотя после его ухода "Аталанта" в контратаках выглядела живее и организованнее.

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Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Сампдория" 4:0

Голы: Диа 7, Бонаццоли 16, Вильена 50, Ботхейм 76

В первых двух турах "Салернитана" не забивала, а "Сампдория" выглядела весьма прилично против "Аталанты" и "Ювентуса". Дважды попала в каркас ворот первой, хотя и в итоге проиграла со счетом 0:2, сыграла 0:0 со вторым, также попав в каркас его ворот. Но сегодня развалилась. Хотя скорее команда из Салерно наконец-то довела до кондиции своих качественныx новичков. Перешедший из "Вильярреала" Диа с голом и двумя ассистами, Вильена и Ботхейм - также новые игроки.