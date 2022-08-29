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Лукаку травмировался и рискует пропустить миланское дерби

Италия
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Бельгиец испытывает проблемы с мышцами

Лукаку травмировался и рискует пропустить миланское дерби

Новина українською

Нападающий "Интера" Ромело Лукаку рискует пропустить две ближайшие игры своей команды. Как сообщает Sky Sport, 29-летний бельгиец досрочно завершил тренировочную сессию из-за дискомфорта мышц в левом бедре.

Из-за повреждения Лукаку может пропустить матч 4-го тура Серии А с "Кремонезе" (30 августа) и дерби с "Миланом" в 5-м туре (3 сентября). В ближайшие несколько часов форвард пройдет медицинское обследование, чтобы установить степень тяжести травмы и информацию о сроках восстановления.

Ромелу вернулся в "Интер" из "Челси" в июне на правах аренды. В этом сезоне он провел 3 матча за "нерадзурри", в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
Sky Sport

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