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Лукаку травмировался и рискует пропустить миланское дерби
Бельгиец испытывает проблемы с мышцами
Нападающий "Интера" Ромело Лукаку рискует пропустить две ближайшие игры своей команды. Как сообщает Sky Sport, 29-летний бельгиец досрочно завершил тренировочную сессию из-за дискомфорта мышц в левом бедре.
Из-за повреждения Лукаку может пропустить матч 4-го тура Серии А с "Кремонезе" (30 августа) и дерби с "Миланом" в 5-м туре (3 сентября). В ближайшие несколько часов форвард пройдет медицинское обследование, чтобы установить степень тяжести травмы и информацию о сроках восстановления.
Ромелу вернулся в "Интер" из "Челси" в июне на правах аренды. В этом сезоне он провел 3 матча за "нерадзурри", в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
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