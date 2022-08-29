Никто не на сто процентов. Итоги третьего тура Серии А

Лацио - Интер 3:1

Ювентус - Рома 1:1

Милан - Болонья 2:0

Лечче - Эмполи 1:1

Салернитана - Сампдория 4:0

Кремонезе - Торино 1:2

Монца - Удинезе 1:2

Специя - Сассуоло 2:2

Эллас Верона - Аталанта 0:1

Фиорентина - Наполи 0:0

В третьем туре Серии А состоялись сразу три Топ-матча. И по их итогам в лиге не осталось ни одной команды, не терявшей очков. Слишком рано? Если судить по уровню игры и характера, все справедливо.

"Лацио" - "Интер"

"Интер" - единственная команда Топ-8 предыдущего сезона, проигравшая в нынешнем. Тревожный сигнал? Не из-за этого. Ведь год назад он также в начале сезона проиграл "Лацио" в гостях, в точно такой же манере (в концовке, из-за замен), с точно таким же счётом. На поле "орлов" в предыдущих четырёх сезонах он набрал лишь одно очко. То есть просто сложный выезд. И привычно сложное начало сезона, ведь и в 2021/22 он не выиграл четыре своих первых Топ-матча.

Беспокоить должно то, что за год он ничему не научился. Симоне Индзаги по-прежнему опоздал и ошибся с заменами. Выход в стартовом составе третьего опорника Гальярдини для прикрытия Сергея Милинковича-Савича также не преуспел - серб выдал отличный ассист. Беспокоить должны пропущенные в концовках таймов, быстрое затухание после мощного начала второго. Ужасная физическая форма Лукаку, проблемы с формой Брозовича и Бареллы, с организованностью и интенсивностью в центре поля.

Индзаги говорил о супершансе Думфриза при счёте 1:1, который мог изменить игру, почему-то посчитал первый тайм успешным. Хотя признал, что началом второго нужно было воспользоваться гораздо лучше, а пропущенный лёгкий гол в раздевалку неприемлем. Corriere Della Sera же и вовсе говорит, что команде не хватает ни баланса, ни выносливости, ни тактики и нужна "шоковая терапия". Так и выглядит. Сам Маурицио Сарри признал, что произвёл свои замены, видя падение интенсивности центра поля "Интера".

"Лацио"? Он выиграл, как и год назад, благодаря отличному управлению игрой Сарри. Благодаря его заменам. Педро и Луис Альберто забили классными ударами. Также оборона явно добавила. "Даже в периоды под прессингом мы не особо рисковали. Мы добавили в солидности и организованности". Добавили и в характере, что наставник считал главной проблемой. Но "мы уже давно доказали, что способны победить кого угодно в отдельном матче. Наша проблема в постоянстве". Решил ли её этот матч?

"Ювентус" - "Рома"

Матч "Ювентус" - "Рома" также вызывал "дежа-вю". Поначалу - сезонов царствования "Юве". Вечный чемпион забивает рано и полностью контролирует игру. Мало создавая, но не позволяя сопернику и вовсе ничего. Вплоть до итогового 1:0. После огня критики за игру против "Сампдории" туринцы реально собрались. Массимилиано Аллегри угадал с 19-летним "реджистой" Фабио Миретти, сразу же добавившим организованности центру поля и всей команде. А интересные контратаки "Рома" срывала лишь фолами.

Но в итоге "дежа-вю" вызвал "Ювентус" последних двух лет. Неспособный ни увеличить свое преимущество, ни даже удержать его. Пропускающий голы на ровном месте, со стандартных положений. Аллегри не случайно сказал, что его команда не сумела добить соперника, не сумела просто перекатывать мяч и замедлить игру. Она умела это лучше всех в его первую каденцию и совершенно не умеет в последние 2.5 года. Таких потерь 1:0 за это время набралось слишком много.

"Футбол изобрёл дьявол. Мы рисковали больше против "Сассуоло" и выиграли со счётом 3:0. А здесь даже чуть не проиграли". Перед матчем же Аллегри говорил о том, что не хочет слышать о красивой игре, что для него единственная красота - это победа. Будто чувствовал.

"Рома"? Жозе Моуриньо сообщил, что в перерыве сказал игрокам: "Мне стыдно за вашу игру". Он даже ушёл на перерыв ещё до свистка. "Нам просто невероятно повезло в первом тайме. Это был не вопрос тактики, а отношения. Мы не можем позволить себе так играть. Я сказал моему помощнику: "Молись, чтобы осталось 0:1". Во втором тайме мы уже были совершенно другой командой, появилась взрослость, но нам очень повезло в первом".

Моуриньо явно повлиял на игру своей команды. Выпадом в раздевалке, смелой заменой центрального защитника Манчини на атакёра Эль-Шаарави. Не по игре, но по результату. "Я хочу быть максимально честным. Я мог бы легко прийти и сказать, что я гениальный тренер после такой замены и слов в раздевалке, но нам повезло". Хотя, похоже, он повлиял и на характер игроков. Былая "Рома" такой матч на "Алльянц" точно проиграла бы. Как десять из 11-ти предыдущих. Возможно, здесь родилась новая.

Звёздами вечера, если верить предматчевым заголовкам СМИ, должны были стать игроки - Пауло Дибала и Душан Влахович. Они и вправду отличились. Второй забил классным штрафным, первый свое эмоциональное возвращение на почти родной стадион отметил непростым и крайне важным ассистом. Но в итоге заголовками стали команды.

"Милан" и "Аталанта"

Взрослость также проявил "Милан". Причем на протяжении всего матча. После первых двух туров беспокойство вызывали и его игра в обороне, и порядок в центре поля, и способность ускоряться, и креатив. А также форма и желание играть Рафаэля Леау на фоне разговоров о "Челси", форма и физическая готовность Оливье Жиру. Остро стоял вопрос и дебюта в стартовом составе дорогостоящего приобретения Шарля Де Кетеларе. На все были получены ответы.

"Болонью", не проигравшую на "Сан Сиро" в апреле, оставили без ударов в створ ворот и лишь с двумя из пределов штрафной. "Милан" вовсе не играл в полную силу и даже часто лениво, но контролировал всё. Леау забил и ассистировал, Жиру забил акробатическим ударом. А Де Кетеларе поразил не только ассистом, но и умной элегантной игрой. Настолько, что в Gazzetta Dello Sport его назвали "магом". Выступление же "россонери" в целом в заголовке - классическим и чемпионским.

19 матчей лиги подряд без поражений - лучшая серия в лигах Топ-5.

"Аталанта" также продемонстрировала взрослость. Она ехала к "Вероне", потерявшей летом авторов 48-ми из её 65-ти голов, а получила весьма агрессивную "Верону", напоминающую сезон тех 65-ти. Первый тайм своей команды Джан Пьеро Гасперини признал несомненно слабым, да и вторым не восхитился. Он отметил хорошую оборону, и в этом бергамцы в сезоне 2022/23 существенно добавили. Также его переход с 3-4-2-1 на 4-4-2 с началом второго тайма добавил стройности.

"Я всегда ненавидел такой футбол, ненавидел играть от обороны. Но иногда приходится. Когда мы хотим, мы можем играть так, в стиле малой команды". Вот так "Аталанта" и играла. Реагировала, а не инициировала. От обороны, а не атаки. Отзащищалась, поблагодарила вратаря и однажды - каркас ворот, забила ударом издали и вышла на семь очков в трёх турах.

"Фиорентина" - "Наполи"

И "Фиорентина" отыграла взросло. После двух изнуряющих в физическом и эмоциональном плане матчей - в Эмполи в лиге и в Энсхеде в Лиге Конференций - она дала настоящую битву купающемуся в лучах славы "Наполи". Практически полностью остановила его атаку, не уступала ему в центре поля. Играла скорее в стиле классических "Аталанты" и "Вероны", чем в своём. И Винченцо Итальяно, и Лучано Спаллетти отметили, что игра была разбита на единоборства. В которых хозяева не уступили.

Итальяно говорил о странной игре, о том, что его команда пытается быть более солидной, чем в предыдущем сезоне, более сильной в обороне. Очень рад тому, что ротирует состав, не теряя уровня. "Впервые мне понравился 0:0. Мы сильно осложнили "Наполи" жизнь. Боюсь, что мои парни заставят меня полюбить 0:0". После трех качественных 0:0 подряд во всех турнирах, возможно, окажется, что Винченцо не просто шутит.

"Наполи"? Он также не уступил. А создал больше. Лосано был обязан забивать в упор, вышедший на замену Распадори дважды мог пробить Голлини. Ничья в гостях против команды, от которой в 2022-ом году уже получал дома 2:3 и 2:5 - солидный результат. Но после всех фестивалей вокруг него, после 5:2 и 4:0 в первых двух турах, он опустился с небес на землю быстро и болезненно. Все новые и старые звёзды были прикрыты практически персональной опекой и не выбрались.

Спаллетти и его форварду Виктору Осимхену ещё и пришлось ссориться с местными болельщиками, постоянно оскорблявшими их и бросавшими в них мусором. Местным фанам удалось вывести гостей из равновесия. Во всех смыслах.

Другие

Среди других команд следует отметить "Салернитану". В двух первых турах она не забивала. Но в третьем прорвало. Причём именно против команды, не пропустившей от "Ювентуса" во втором. Хотя дело просто в сильных новичках, которые наконец-то набрали форму. Диа, действующий полуфиналист Лиги Чемпионов в составе "Вильярреала", с голом и двумя ассистами, новички Вильена и Ботхейм забили.

Забивали и новички "Торино" - Радоньич и Влашич. Несмотря на все бури летом и, в принципе, вовсе не блестящую игру в первых трёх турах, Иван Юрич набрал семь очков.

А вот в отрицательном плане следует отметить новичков лиги. Они борются, стараются. "Кремонезе" проигрывал лишь с разницей в один мяч. Но проиграл всем. Проиграла всем и "Монца", и Сильвио Берлускони уже вспомнил молодость, набросившись на арбитров с критикой. "Лечче" набрал первое очко, но дома против "Эмполи" нужно требовать большего, чем ничья.

Украинский след

Руслан Малиновский получил место в "старте" довольно неожиданно. Играл правого из трёх игроков атаки, часто прессинговал первым, при этом смещался назад в центр поля и помогал разыгрывать. Навесил угловой на голову Околи (мимо ворот), разыграл "стенку" с Лукманом (от Адемолы спас вратарь), опасно пробил низом, получив мяч в правой стороне штрафной (вратарь отбил ногой). Правда, после его ухода на 66-ой минуте "Аталанта" в контратаках выглядела живее и организованнее.

Следует отметить, что игра была ужасно некачественной, со всего 72.5 процента точных передач. Руслан выдал 76 - третий в стартовом составе "Аталанты" и шестой на поле. Его потери мяча (наиболее популярная ремарка в СМИ) и недостаточную остроту в атаке (один удар, один успешный дриблинг) отмечали. Хотя отмечали и попытки связать центр поля с атакой. Оценки от прессы - чаще "5.5", также "6".

Виктор Коваленко вышел на замену на 58-ой минуте матча "Специя" - "Сассуоло" при счёте 2:2. Заменил форварда Стрелеца, но играл в центре поля, ближе к правому флангу. До его выхода "Специя" даже владела мячом больше, чем соперник, но после - лишь 29 процентов, уйдя в глухую оборону. Сам украинец мяча коснулся лишь 19 раз, но в обороне немало помог. Заблокировав крайне опасный удар и выбив крайне опасный "кросс". В целом у него два отбора, два выбитых мяча и один заблокированный удар.

Оценки от прессы - "5.5" и "6". Зависели от того, на что больше обращали внимание - владение мячом или оборону.

Лучший игрок тура - Булайе Диа ("Салернитана"). Гол и два ассиста в первом "старте"

Прорыв тура - Педро ("Лацио"). После травмы вышел на замену и выдал красивый гол и ассист

Разочарование тура - "Интер". Неужели ничему не научился за год?

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Лацио"). Второй вратарь, но очень уверенный

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Решающие замены

Фото - ANSA