  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Брат-вымогатель и колдовство против Мбаппе: у Поля Погба большие проблемы с семьей
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брат-вымогатель и колдовство против Мбаппе: у Поля Погба большие проблемы с семьей

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Кажется, дело дойдет до суда

Брат-вымогатель и колдовство против Мбаппе: у Поля Погба большие проблемы с семьей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

Новина українською

На днях во Франции разгорелся бурный скандал в некогда дружной футбольной семье Поля Погба.

Как сообщает L’Equipe, полузащитник "Ювентуса" больше месяца назад обратился в итальянскую полицию из-за вымогательства со стороны друзей детства и своего родного брата Матиаса.

Еще в марте они поймали его на улице и потребовали 13 млн евро за то, что якобы "защищали его долгие годы", пригрозив в случае невыполнения условий опубликовать на игрока компромат.

Вся эта грязь могла и не выйти наружу, однако в какой-то момент Матиас понял, что денег не будет, а за ним следит полиция, поэтому опубликовал видео, в котором среди прочего обвинил Поля в "найме колдуна-марабута, чтобы тот испортил игру Килиану Мбаппе".

"Весь мир, спонсоры и "Ювентус" должны знать о тебе некоторые вещи, а уже потом решать, действительно ли ты заслуживаешь восхищения", - резюмировал брат чемпиона мира.

В ответ на эти откровения юристы Поля, его матери Йео Мориба, а также агента игрока Рафаэла Пимента в общем заявлении были лаконичны:

"Недавние слова Матиаса Погба, увы, не стали неожиданностью. Это дополнение к угрозам и попытками вымогательства, которые мы уже получали от его банды в течение последних месяцев".

Сам Поль пока немногословен и лишь заметил, что один из шантажистов долго жил у него в Манчестере, но его выгнали после попытки украсть 200 000 фунтов с кредитной карты футболиста.

Матиас, тем временем, не останавливается и продолжает записывать видео - пока, правда, без конкретики; только пустые угрозы "вывести брата на чистую воду".

В общем, печальная история. В таких условиях нормально подготовиться к чемпионату мира Полю будет очень непросто - без судов здесь определенно не обойтись. К тому же, конфликтом заинтересовался президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре - сегодня он пообещал, что проведет свое расследование истории с "колдовством".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Матиас Погба Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ouest-France

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде