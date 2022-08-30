Серия А. Милан слишком задумался о дерби: унылая нулевка против Сассуоло

Серия А. Четвертый тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Милан" 0:0

Нереализованный пенальти: Берарди 22 (вратарь)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Д. Феррари, Эрлич, Рожерио, Торстведт (Энриуке 69), Лопес, Фраттези (Харруи 69), Берарди (Дефрель 52), Пинамонти (Альварес 84), Кирьякопулос (Маркицца 84)

"Милан": Маньян, Флоренци, Кьер (Калулу 80), Томори, Эрнандес, Беннасер, Побега (Тонали 57), Салемакерс (Мессиас 57), Диас (Де Кетеларе 57), Леау, Жиру (Адли 73)

Предупреждения: Фраттези 64, Лопес 72, Д. Феррари 76, Дефрель 86, Альварес 90+3 - Эрнандес 27, Салемакерс 43

Главный арбитр: Джованни Айрольди

В 38-ом туре сезона 2021/22 в мае "Милан" приехал в Реджо-Эмилию брать Скудетто, разрывать. И разорвал быстро, легко добыв 3:0. Однако с тех пор команды изменились к худшему. Стали более осторожными, консервативными в игре, менее быстрыми и яркими. "Сассуоло" летом потерял Скамакку, Распадори, Кирикеша, а также Траоре из-за травмы и медленно перестраивается. "Милан", помня о дерби в субботу, выставил на этот матч нескольких запасных и откровенно берег силы.

Первым водоразделом этого крайне скучного матча стал пенальти на 22-ой минуте. Причем, как ни странно, в обратном направлении. До него "Милан" играл почти как в мае. Прессинговал, перехватывал, Леау прорывался и если бы принимал правильные решения - счет бы был открыт. Пас Рафаэля вывел Побегу под острым углом, и Консильи отбил, а сам Леау на добивании пробил плохо. Финты Кирьякопулоса в штрафной и совместный фол Флоренци и Салемакерса на нем не отвечали течению игры.

Доменико Берарди, забивший в карьере "Милану" больше, чем кому-либо другому, 11-ый гол забить не сумел. Пробил по центру слабо, Маньян уже прыгнул, но оставил руку. Тем не менее, с этого момента "Сассуоло" заиграл гораздо смелее, подальше от своих ворот, больше комбинировал. А опасные удары по воротам обеих команд и вовсе исчезли. До конца матча таким можно было назвать лишь один - Торстведт пробил издали, Маньян не очень уверенно взял.

Выход трех игроков стартового состава "россонери" на 57-ой минуте вновь вернул игру к воротам "нероверди". Но, кроме серии штрафных и угловых и завершения матча с 63-мя процентами владения мячом, гости ничего не добились. Не добились и хозяева в контратаках. Еще и Берарди и Флоренци покинули поле досрочно и в слезах из-за травм.

Ужасный матч, который нужно поскорее забыть. "Милан", похоже, забыл о нем еще до его начала. Все мысли об "Интере". А "Сассуоло" в нынешнем состоянии с нынешним составом и не мог рассчитывать на большее. Он уже должен быть доволен, что не проиграл этому сопернику дома в седьмой раз подряд и после 0:3 от "Ювентуса" в первом туре не проиграл три матча подряд. У "нероверди" пять очков после четырех туров. У "россонери" - восемь.