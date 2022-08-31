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У шантажирующих Погба есть USB-ключ с видео, относящимся к возможному проклятию Мбаппе

Италия
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У шантажирующих Погба есть USB-ключ с видео, относящимся к возможному проклятию Мбаппе

Фото: twitter.com/juventusfc

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История с Полем Погба набирает обороты: хавбеку угрожали штурмовыми винтовками, а шантажирующие имеют USB-ключ с видео, относящемся к проклятию Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Сообщается, что когда друзья детства в марте 2022 года поймали Поля на улице, у вымогающих 13 миллионов евро были штурмовые винтовки.

Француз не желал выплачивать запрашиваемую сумму и к нему был приставлен человек по имени Бабакар, который жил с Полем какое-то время. Позже Погба перечислил этому лицу 100 тысяч евро.

Отмечается, что у людей, стоящих за вымогательством, должен быть USB-ключ с видео, которое, якобы, относится к проклятию Килиана Мбаппе.

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Напомним, что в какой-то момент Матиас (брат Поля, стоящий за шантажом) понял, что денег не будет, а за ним следит полиция, поэтому опубликовал видео, в котором среди прочего обвинил Поля в "найме колдуна-марабута, чтобы тот испортил игру Киллиану Мбаппе".

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Матиас Погба Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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