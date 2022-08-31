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Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А
21-летний футболист будет играть на полноценной основе
Фото: bolognafc.it
Нидерландский нападающий "Баварии" Джошуа Зиркзее перешел в "Болонью", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Детали сделки не указываются. Но по данным Transfermarkt, 21-летний футболист заключил контракт до 30 июня 2026 года. При этом, у немецкого клуба есть опция обратного выкупа нидерландского футболиста.
В минувшем сезоне нидерландец на правах аренды выступал за "Андерлехт". В составе бельгийского клуба он забил 18 мячей и отдал 13 результативных передач в 47 поединках. Ранее футболист играл за "Парму" и юношеские команды "Фейеноорда".
После 3-х туров "Болонья" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 1 зачетный пункт.
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