Нападающий Баварии перешел в стан середняка Серии А

Нидерландский нападающий "Баварии" Джошуа Зиркзее перешел в "Болонью", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Детали сделки не указываются. Но по данным Transfermarkt, 21-летний футболист заключил контракт до 30 июня 2026 года. При этом, у немецкого клуба есть опция обратного выкупа нидерландского футболиста.

В минувшем сезоне нидерландец на правах аренды выступал за "Андерлехт". В составе бельгийского клуба он забил 18 мячей и отдал 13 результативных передач в 47 поединках. Ранее футболист играл за "Парму" и юношеские команды "Фейеноорда".

После 3-х туров "Болонья" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 1 зачетный пункт.