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Дибала впервые забивает за волков. Видео голов и обзор матча Рома - Монца 3:0
"Рома" выходит на ситуативное первое место в чемпионате Италии
Фото: asroma.com / Автор невідомий
Аргентинец Пауло Дибала понемногу приживается в "Роме". На выходных нападающий совершил первое результативное действие в составе "волков", которое позволило сыграть вничью с "Ювентусом". А сейчас Пауло стал автором дубля. Это позволило римлянам одержать третью победу на старте сезона, но первую - с преимуществом более одного мяча.
На данный момент команда Жозе Моуринью возглавляет таблицу Серии А. Однако у "Наполи", "Лацио" и "Аталанты" на один матч меньше - сегодня и завтра они могут сравняться по очкам с "Ромой".
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Монца" 3:0
Голы: Дибала 18, 32, Ибаньес 61
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