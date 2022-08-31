Дибала впервые забивает за волков. Видео голов и обзор матча Рома - Монца 3:0

Аргентинец Пауло Дибала понемногу приживается в "Роме". На выходных нападающий совершил первое результативное действие в составе "волков", которое позволило сыграть вничью с "Ювентусом". А сейчас Пауло стал автором дубля. Это позволило римлянам одержать третью победу на старте сезона, но первую - с преимуществом более одного мяча.

На данный момент команда Жозе Моуринью возглавляет таблицу Серии А. Однако у "Наполи", "Лацио" и "Аталанты" на один матч меньше - сегодня и завтра они могут сравняться по очкам с "Ромой".

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Монца" 3:0

Голы: Дибала 18, 32, Ибаньес 61