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Официально: RedBird Capital купил Милан за 1,2 миллиарда евро

Италия
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Теперь клуб связан с "Ливерпулем"

Официально: RedBird Capital купил Милан за 1,2 миллиарда евро

Фото: acmilan.com

Новина українською

"Милан" официально объявил о смене владельца – команду приобрела американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners. Сделка оценивается в 1,2 миллиарда евро.

Компания договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке клуба и завершила процесс приобретения. О нем объявили 1 июня.

Elliott сохранит небольшие имущественные интересы в "Милане" и места в совете директоров.

RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group. Она владеет "Ливерпулем". Также самой RedBird принадлежит контрольный пакет акций "Тулузы".

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В статье: Ливерпуль Милан
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Источник:
acmilan.com

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