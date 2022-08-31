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Официально: RedBird Capital купил Милан за 1,2 миллиарда евро
Теперь клуб связан с "Ливерпулем"
Фото: acmilan.com
"Милан" официально объявил о смене владельца – команду приобрела американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners. Сделка оценивается в 1,2 миллиарда евро.
Компания договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке клуба и завершила процесс приобретения. О нем объявили 1 июня.
Elliott сохранит небольшие имущественные интересы в "Милане" и места в совете директоров.
RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group. Она владеет "Ливерпулем". Также самой RedBird принадлежит контрольный пакет акций "Тулузы".
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