Серия А. Лацио оступается после Интера, Фиорентина проигрывает после Наполи

Серия А. Четвёртый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Лацио" 1:1

Голы: Габбьядини 90+2 - Иммобиле 21

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Мурильо (А. Феррари 73), О. Колли, Ауджелло, Ринкон, Виейра (Вильяр 70), Верре (Джуричич 61), Сабири, Лерис (Капуто 46), Квальярелла (Габбьядини 70)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли (Хила 82), Марушич, Катальди (Антонио 73), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 72), Фелипе Андерсон (Педро 41), Иммобиле, Дзакканьи (Канчелльери 73)

Предупреждения: Дзакканьи 67, Башич 90+4

"Мы способны победить кого угодно в отдельно взятом матче, но главная наша проблема - стабильность". Эти слова Маурицио Сарри повторял и перед и после 3:1 над "Интером" в пятницу. Он точно помнит, что год назад сразу после такой же победы "Лацио" влетел в Вероне - 1:4, а сразу после победы в дерби получил 0:3 в Болонье. Потому выезд к команде, не пропустившей от "Ювентуса" и дважды попавшей в каркас ворот "Аталанты", настораживал. Тем более, что в предпоследнем таком сами "орлы" получили от "Сампдории" 0:3.

С другой стороны, "Дория" не казалась слишком опасным соперником. Она ещё не забивала в нынешнем сезоне, а в третьем туре влетела со счетом 0:4 в Салерно. Можно было предположить, что одного гола против неё хватит. Такой был забит на 21-ой минуте. Милинкович-Савич пяткой в центре поля послал Иммобиле в прорыв, а Чиро такие не упускает. До этого также Аудеро вытащил удар Андерсона из-под перекладины. После же "Лацио" контролировал игру, владея мячом достаточно и главным образом замедляя темп.

Впрочем, контроль длился недолго. В концовке первого тайма арбир простил римлян, даже после просмотра видео решив не ставить пенальти за стык Марушича с Квальяреллой. Во втором начались потери мяча при розыгрыше от обороны, и Квальярелла и Ринкон опасно пробивали. Проведель тащил. Потащил и в концовке удар Капуто. После перерыва хозяевам удавалось все больше и больше атакующих действий, а гости реально нервничали. И в итоге пропустили на 92-ой минуте. Габбьядини получил пас вразрез от Ринкона и убежал.

Разумеется, это лучше, чем 0:3 и 1:4 в вышеупомянутых случаях. Но "Лацио" вновь не сумел проявить характер после большой победы. А на проблемы с характером Сарри также постоянно жалуется. Из таких потерь очков и складывается неудачный сезон без выхода в Лигу Чемпионов. "Сампдория" же свой гол и это очко заслужила. Да заслужила даже больше в трех матчах против грандов, чем два очка. С возвращением после травмы ее лидера атак Габбьядини она может надеяться на лучшее.

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Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Бету 17

"Удинезе":, Сильвестри, Бекао, Бижол, Мазина (Нуйтинк 43), Перейра (Эхизибу 80), Ловрич (Арслан 66), Уолас, Макенго (Самарджич 80), Удоджи, Деулофеу, Бету (Саксесс 66)

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути (Бенасси 68), Игор, Кварта, Терзич, Мале (Амрабат 79), Мандрагора, Барак (Иконе 87), Куаме, Кабрал (Йович 87), Сапонара (Соттил 68)

Предупреждения: Удоджи 90+1 - Кабрал 46, Игор 89

"Фиорентина" в третьем туре не победила, но остановилa "Наполи" на 0:0, полностью перекрыв атаку, забившую девять мячей в первых двух турах. За такое выступление она получила немало комплиментов, а ее главный тренер Винченцо Итальяно заявил, что гордится игроками и даже пошутил, что может полюбить счет 0:0. Вместе с тем, неясно было, где "фиалки" взяли силы на такую игру после сверхинтенсивных битв в дерби в Эмполи и в Нидерландах в Лиге Конференций. Сегодня мы увидели, что силы закончились.

"Удинезе" играл, как и должен был. Заперся в обороне, владея мячом всего 26 процентов времени, предоставил сопернику возможность перекатывать мяч сколько угодно. Перекрывал все и искал контратаки. Таким образом в предыдущем очном матче он победил со счетом 4:0. Здесь столько не забил. Но хватило одного. Деулофеу отобрал мяч возле углового флажка (гости протестовали, считая, что с фолом) и выдал немного назад на Бету. А в ответ разве что Кварта замыкал угловой головой. Сильвестри спас.

Очень тяжело играть на два фронта, особенно, когда шесть лет не играл и отвык. После трех 0:0 подряд во всех турнирах флорентийцы на этот раз не только не забили, но и пропустили. Результат такой серии очевиден. У них лишь одна победа в лиге в нынешнем сезоне. Даже у "Удинезе" уже две, причем две подряд. Дебют Андреа Соттила (отца игравшего сегодня против него Риккардо) как тренера в Серии А складывается хорошо.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Бальданци 26 - Каллон 70