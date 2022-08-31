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Аталанта рассталась с Иличичем
Теперь словенец без клуба
Фото: твиттер
"Аталанта" попрощалась в твиттере с Йосипом Иличичем. Клуб поблагодарил словенца за красивую игру.
"Вы очаровали Бергамо своей игрой, заставили нас мечтать на поле и за ним. Спасибо за все", – говорится в заявлении.
Иличич перешел в "Аталанту" в 2017-м из "Фиорентины" за 6,4 миллиона евро. Он провел за команду из Бергамо 173 матча, забил 60 голов и отдал 44 голевые передачи.
Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere fuori.— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 31, 2022
Grazie di tutto, Prof ????
You enchanted Bergamo with your plays, made us dream on the pitch and moved us off it.
Thanks for everything, Prof ????????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/4nqNjkVzyn
В прошлом сезоне Иличич провел за "Аталанту" 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 1 миллион евро.
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