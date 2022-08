Аталанта рассталась с Иличичем

"Аталанта" попрощалась в твиттере с Йосипом Иличичем. Клуб поблагодарил словенца за красивую игру.

Иличич перешел в "Аталанту" в 2017-м из "Фиорентины" за 6,4 миллиона евро. Он провел за команду из Бергамо 173 матча, забил 60 голов и отдал 44 голевые передачи.

Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere fuori.



Grazie di tutto, Prof ????



You enchanted Bergamo with your plays, made us dream on the pitch and moved us off it.



Thanks for everything, Prof ????????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/4nqNjkVzyn