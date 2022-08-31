  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта рассталась с Иличичем
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта рассталась с Иличичем

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Теперь словенец без клуба

Аталанта рассталась с Иличичем

Фото: твиттер

Новина українською

"Аталанта" попрощалась в твиттере с Йосипом Иличичем. Клуб поблагодарил словенца за красивую игру.

"Вы очаровали Бергамо своей игрой, заставили нас мечтать на поле и за ним. Спасибо за все", – говорится в заявлении.

Иличич перешел в "Аталанту" в 2017-м из "Фиорентины" за 6,4 миллиона евро. Он провел за команду из Бергамо 173 матча, забил 60 голов и отдал 44 голевые передачи.

В прошлом сезоне Иличич провел за "Аталанту" 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 1 миллион евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде