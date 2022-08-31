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Рома арендовала Камара из Олимпиакоса и продала Диавару в Андерлехт

Италия
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На фоне травмы Вейналдума

Рома арендовала Камара из Олимпиакоса и продала Диавару в Андерлехт

Фото: asroma.com

Новина українською

"Рома" объявила об аренде до конца сезона с правом выкупа хавбека "Олимпиакоса" Мади Камара. "Римляне" избавились от другого полузащитника – Амаду Диавара.

Он ушел в бельгийский "Андерлехт". За хавбека заплатят 3 миллиона евро, включая бонусы, а римляне сохранят право на 50% от суммы будущей перепродажи.

Аренда Камара, по информации Джанлуки ди Марцио, обойдется "Роме" в 1,5 миллиона евро. Хавбек сборной гвинеи обойдется в 11,5 миллионов евро – в сделку включена опция выкупа.

Камара провел в прошлом сезоне 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Диавара же сыграл всего 8 матчей за "Рому" и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Рома (Рим) Андерлехт (Брюссель) Амаду Диавара
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Источник:
asroma.com

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