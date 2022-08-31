Рома арендовала Камара из Олимпиакоса и продала Диавару в Андерлехт

"Рома" объявила об аренде до конца сезона с правом выкупа хавбека "Олимпиакоса" Мади Камара. "Римляне" избавились от другого полузащитника – Амаду Диавара.

Он ушел в бельгийский "Андерлехт". За хавбека заплатят 3 миллиона евро, включая бонусы, а римляне сохранят право на 50% от суммы будущей перепродажи.

Аренда Камара, по информации Джанлуки ди Марцио, обойдется "Роме" в 1,5 миллиона евро. Хавбек сборной гвинеи обойдется в 11,5 миллионов евро – в сделку включена опция выкупа.

Камара провел в прошлом сезоне 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Диавара же сыграл всего 8 матчей за "Рому" и отдал 2 голевые передачи.