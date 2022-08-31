Серия А. Победа Ювентуса, Коваленко отыграл 60 минут. Наполи не побеждает новичка дома

Серия А. Четвертый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Специя" 2:0

Голы: Влахович 9, Милик 90+2

"Ювентус": Щесны (Перин 43), Данило, Бремер (Сандро 85), Гатти, Де Шильо, Локателли, Миретти, Рабио, Куадрадо (Костич 54), Влахович (Милик 85), Кен (Ди Мария 54)

"Специя": Драговски, Христов, Кивьор, Николау, Холм (Эллертсон 85), Коваленко (Агудело 60), Бурабия (Санка 85), С. Бастони (Сала 72), Реца, Гьяси (Стрелец 60), Нзола

Предупреждения: С. Бастони 11, Холм 73

Играть на 1:0 - традиция "Ювентуса". Можно сказать, столетняя. Вот только в последние годы умение туринцев делать это пошатнулось. Они нередко открывают счет рано, делают все для его удержания, но в итоге пропускают и не побеждают. Так было в субботу против "Ромы". Но против гораздо более слабой "Специи" старое умение вернулось.

Как и в субботу, Душан Влахович открыл счет ранним голом с прямого штрафного. После чего футбол надолго, примерно на час, закончился. "Юве" то сам катал мяч, то позволял сопернику делать это с условием не приближаться к воротам. Единственный свой удар в створ ворот в матче "Специя" нанесла из офсайда. Гьяси перебросил Щесны и забил, но пребывал в километровом положении вне игры. Не поколебала уверенность хозяев и травма Щесны и его замена на Перина.

На 70-ой минуте счет по передачам в атакующей трети поля стал 58:88 (да, в пользу "Специи"). И лишь тогда "Ювентус" несколько проснулся. Влахович замкнул прострел в упор, и Драговски на инстинкте спас ногой. Ди Мария послал Данило в прорыв, но тот пробил плохо. А на второй добавленной минуте Миретти прорвался справа, прострелил, новичок Милик развернулся и забил свой первый гол за клуб. Обеспечив восемь очков после четырех матчей. Со всего одним пропущенным, кстати.

Виктор Коваленко впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Играл левого из трех опорников в схеме 3-5-2. Выдвигался вперед гораздо чаще, чем двое других, начинал прессинг сразу вслед за двумя форвардами. Однако мяч видел крайне редко. Всего 20 касаний и 14 передач за 60 минут. Предпоследнее место в команде на то время очень далеко от других опорников. В первом тайме подключился к опасной атаке, получил мяч в левой части штрафной и пробил. Защитник заблокировал.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лечче" 1:1

Голы: Элмас 27 - Коломбо 31

Нереализованный пенальти: Коломбо 25 (вратарь)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким, Оливера, Ангисса (Симеоне 85), Ндомбеле (Зелински 46), Политано (Лосано 72), Распадори (Лоботка 46), Элмас (Кварацхелия 56), Осимхен

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотти, Туя, Д. Пеццелла, Хельгасон (Х. Гонсалес 46), Хьюлманд, Аскильдсен (Блин 62), Банда (Листковски 75), Коломбо (Сисей 70), Ди Франческо (Стрефецца 62)

Предупреждения: Политано 13 - Хьюлманд 33, Коломбо 40, Х. Гонсалес 90+5, Жендрей 90+6

У "Наполи" также есть своя столетняя традиция. Одним словом она называется "лузерство". После всех фанфаров, фестивалей, парадов в соцсетях и на встречах новых игроков, заявлений в городе о возвращении в борьбу за Скудетто, после 5:2 и 4:0 в первых двух турах "везувиани" вначале играют 0:0 во Флоренции, совершенно ничего не показав в атаке, а затем не переигрывают дома новичка лиги, до того набравшего лишь одно очко.

По статистике здесь как раз все выглядело замечательно. 19:9 по ударам по воротам, 211:75 по пасам в атакующей трети поля, 71:29 по владению мячом. Но на самом деле "Лечче", в первом туре проигравший "Интеру" лишь в добавленное время, понравился даже больше. Играл довольно смело, глубоко оборонялся разве что в концовке. Победу "Наполи" по итогам такой игры не назвали бы несправедливой, но и ничью трудно назвать такой.

Фальконе, разумеется, работал много. Вытащил из-под перекладины мощный удар Политано. Отбил удар Элмаса в ближнем углу. Прервал в прыжках серию "кроссов". Наблюдал за ударами головой Осимхена и крученым Политано, летящими в сантиметрах от стойки. Был вынужден выходить за пределы штрафной, прерывая длинный мяч на Осимхена, и чуть не опоздал. Пропустил с то ли прострела, то ли удара Политано, который подправил Элмас.

Но и Мерету пришлось работать, нервничать и пропускать. Алекс отбил пенальти, назначенный за фол Ндомбеле сзади на Ди Франческо. Точнее, первый удар он не отбил, но его Лоренцо Коломбо произвел без свистка арбитра. В невообразимом шуме на трибунах послышался свисток. Воспитанник "Милана" затем исправился мощным ударом издали под перекладину и, как оказалось, установил окончательный счет матча.

"Наполи" набирает восемь очков, как и "Ювентус". У "Лечче" два. У "Специи" остаются четыре.