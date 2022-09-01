Форвард Ювентуса во втором матче подряд забивает роскошным ударом со штрафного - ВИДЕО

Ювентус пока не впечатляет результатами и игрой – в первые четыре тура туринцы набрали восемь очков, но его форвард Душан Влахович вырвался в лидеры в гонке бомбардиров с четырьмя голами. Примечательно, что в последних двух турах он непременно забивал ударом со штрафного в начале игры. В минувшие выходные огорчил Рому, а в среду от него пострадала Специя Виктора Коваленко. В обоих случаях это был идеальный удар над стенкой в верхний угол.

Гол в ворота Специи

Гол в ворота Ромы