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Форвард Ювентуса во втором матче подряд забивает роскошным ударом со штрафного - ВИДЕО

Италия
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Влахович поражает

Форвард Ювентуса во втором матче подряд забивает роскошным ударом со штрафного - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ювентус пока не впечатляет результатами и игрой – в первые четыре тура туринцы набрали восемь очков, но его форвард Душан Влахович вырвался в лидеры в гонке бомбардиров с четырьмя голами. Примечательно, что в последних двух турах он непременно забивал ударом со штрафного в начале игры. В минувшие выходные огорчил Рому, а в среду от него пострадала Специя Виктора Коваленко. В обоих случаях это был идеальный удар над стенкой в верхний угол.

Гол в ворота Специи

Гол в ворота Ромы

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В статье: Ювентус (Турин) Душан Влахович лучшие голы
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