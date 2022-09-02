Больше атак - хуже результат. Итоги четвертого тура Серии А

Ювентус - Специя 2:0

Интер - Кремонезе 3:1

Рома - Монца 3:0

Сампдория - Лацио 1:1

Удинезе - Фиорентина 1:0

Сассуоло - Милан 0:0

Наполи - Лечче 1:1

Эмполи - Эллас Верона 1:1

Аталанта - Торино 3:1

Болонья - Салернитана 1:1

Главными темами четвертого тура Серии А были бесполезность статистического преимущества, верность традициям и осечки фаворитов. Победы по владению мячом, ударам, передачам в атакующей трети поля скорее были признаком неудачи по итоговому счету, Топ-8 предыдущего сезона недосчиталась побед. А также немало команд действовали так, как мы привыкли видеть исторически.

"Ювентус" и "Интер"

"Ювентус" по своей старой-старой традиции играл на удержание раннего 1:0. Правда, в последние годы он часто прокалывался на этом, теряя очки. Точно как в субботу против "Ромы". Но Массимилиано Аллегри и после того матча, и после этого заявлял, что его не интересует красивая игра, а только результат. И этот результат в среду был достигнут. Также он говорил об усталости игроков, об ограниченной ротации из-за травм, о крайней важности победы. Так что задача стояла одна.

Как получилось победить? Во втором матче подряд Душан Влахович забил ранний гол прямым штрафным, затем игру усыпили. Главное - не подпускали "Специю" к своим воротам, оставив ее без ударов в створ. И ещё и забили в концовке силами новичка Милика. А то, что соперник отдал гораздо больше передач в атакующей трети поля (116:94), Аллегри явно не интересует.

"Интер" также проиграл по пасам в атакующей трети, причём новичку лиги. 137:149. Стройности в центре поля ему не хватало, в третьей четверти матча вообще чуть ли не пришлось отбиваться, он пропустил в третьем матче из четырёх. А забивал лишь в контратаках. Видимо, слишком уязвим ментально был после поражения от "Лацио" (Симоне Индзаги заявил, что об этой неудаче вокруг говорили слишком много), а также слишком осторожничал перед дерби.

Впрочем, у "нерадзурри" все получилось гораздо увереннее. Гораздо больше красивых атак, 3:0 до 90-ой минуты. Форварды-дублеры Джеко и Корреа создали первый гол, критикуемый усталый Николо Барелла забил классным ударом слета. Индзаги говорил о взрослой команде, взрослой реакции на провал в Риме.

"Рома", "Аталанта", "Лацио" и "Фиорентина"

"Рома" владением мячом и пасами в атакующей трети поля при Жозе Моуриньо не заморачивается. По пасам в атаке она проиграла "Монце" со счетом 78:196. Дома, новичку. А по среднему проценту владения в четырёх турах (44.5) она лишь 16-ая в лиге. При том, что играла дома против двух новичков Серии А, а также в гостях против её 17-ой команды предыдущего сезона. "Монце" проиграла владение со счётом 40:60, до первого гола уступала со счётом 28:72. Забила дважды в контратаках и с углового.

Хотя если такая игра даёт эффект, какие могут быть вопросы? Впервые в сезоне забито более одного мяча, в третий раз в четырёх турах нет пропущенных. Сопернику позволили лишь один удар в створ ворот. Ещё и Пауло Дибала открыл счёт голам за клуб, и сразу дублем. Выйдя на 100 голов в лиге в карьере. Моуриньо заявил, что игра была гораздо более сложной, чем кажется, признал проблемы с владением мячом, но был очень доволен балансом команды. Также говоря о медленном прогрессе.

"Волки" лидируют по набранным очкам.

"Аталанта" также была разгромлена по владению мячом (41:59) и пасам в финальной трети поля (109:174). Она ещё и играла против сильнейшего соперника. "Торино" набрал те же семь очков, его тренер - лучший ученик Джан Пьеро Гасперини Иван Юрич, в предыдущих четырёх очных матчах в Бергамо не проигрывал. Тем не менее, по игре был практически разгромлен.

Лучшее выступление "Аталанты" в сезоне - с тремя голами, двумя перекладинами, то есть с отличным креативом. И это при том, то ее главная ударная сила - Дуван Сапата и Марио Пашалич - матч провалили. За них сыграл опорник Коопмейнерс, оформивший первый хет-трик в карьере. Пусть и с двумя пенальти.

В третий раз в истории и впервые в каденции Гасперини она набирает десять очков в четырех первых турах. Прерывает серию из семи домашних матчей лиги без побед, длившуюся с февраля. И выходит на первое место. Учитывая бурное Меркато, настолько, что Гасп даже отменил две предматчевые пресс-конференции подряд, значительное достижение.

Как раз "Лацио" владел мячом (56:44) и пасовал в атаке в Генуе (188:118) очень прилично. Открыл счёт в первой четверти матча и чувствовал себя в полном контроле над игрой без каких-либо проблем, что признал Маурицио Сарри. Но постепенно терял его, все больше полагался на своего вратаря. И заслуженно пропустил на 92-ой минуте. Очередная неудача после очередной большой победы доказывает недостаточную взрослость команды. О чем Сарри также постоянно говорит.

Да, год назад было намного хуже после больших побед. Сразу после победы в дерби "лациале" получили 0:3 в Болонье, а сразу после победы над "Интером" с точно таким же счётом, что и сейчас (3:1) - 1:4 в Вероне. То есть 1:1 против команды, не проигравшей в предыдущем домашнем матче "Ювентусу" - уже прогресс. Но команда Сарри должна была сделать гораздо больше.

Должна была сделать гораздо больше и "Фиорентина". Тем более, что владела мячом в Удине 74 процента времени. Но она уже отдала все силы на яростную битву с "Наполи", а сразу перед этим - на яростные битвы с "Твенте" и "Эмполи".

Все те три матча завершились со счётом 0:0, который, намекая на качество игры, Винченцо Итальяно даже шутил, что полюбит. В Удине команда вновь не забила, и любить там было нечего. Разве что оправдывать упадком сил и широкой ротацией. Которую Итальяно назвал неотвратимой при таком календаре. Также он заявил, что на игру повлияли первые 20 минут, в которые мы "не были самими собой".

"Фиалки" остаются с одной победой в лиге.

"Милан" и "Наполи"

"Милан" уж точно должен был сделать намного больше. Он играл на том же стадионе, на котором побеждал шесть раз подряд. На котором взял Скудетто в мае. Тогда разорвав "Сассуоло" ранним штурмом. На этот раз выдал очень похожие первые 20 минут, первые такие в нынешнем сезоне. Подвёл лишь эгоизм Рафаэля Леау. Но в разгар штурма он привез пенальти. И, хотя Маньян отбил удар Берарди, далее футбол просто закончился и уж точно отошёл от штрафных площадок обеих команд.

Позитив есть. Второй "сухой" матч подряд и 14-ый в 2022-ом году, 20 матчей без поражений подряд. Оба показателя - сейчас лучшие в лигах Топ-5. Также есть оправдания в виде широкой ротации (пять новых игроков в стартовом составе), травм и близости дерби. Но перед дерби нужна была демонстрация силы, нужна была победа.

Стефано Пиоли признал, что его команда была лишена ясности, качества, движения и позволила затянуть себя в грязную игру. А в последние 20 минут слишком спешила. Сожалел о неиспользованном блестящем, по его словам, начале.

"Наполи" уж точно был обязан сделать намного больше. Дома, против новичка лиги, без каких-либо травм, не перед дерби. Он применил широкую ротацию, сменив шесть игроков. Но ведь усилил скамью запасных летом вплоть до фестивалей в СМИ и соцсетях с короной победителя Меркато и претендента на Скудетто. Тем не менее, не выиграл уже второй матч подряд. После 5:2 и 4:0 в первых двух турах он забил лишь один мяч в последующих двух. Вдруг выключился. Так проигрывают сезоны.

19:9 по ударам по воротам, 211:75 по пасам в атакующей трети поля, 71:29 по владению мячом. Замечательная статистика. Но на самом деле "Лечче" понравился даже больше. Играл довольно смело, быстро, интересно. Ещё и не реализовал пенальти. После чего пропустил, но не развалился, а быстро сравнял.

Лучано Спаллетти признал слишком медленную и предсказуемую игру подопечных в пас, неправильное движение. Он ещё должен был признать, что не избавил команду, клуб, город от вечной болезни - излишней и преждевременной эйфории.

Другие

Все опасения по поводу слабости середняков и аутсайдеров, их неспособности отбирать очки у грандов развеялись быстро. "Сассуоло" космически далек от своих ярких дней, но сумел выдержать мощный старт "Милана", не опустил голову после смазанного пенальти и затянул чемпиона в грязную игру. "Сампдория" отлично вернулась после слабых 30-35 первых минут против "Лацио". "Удинезе" легко удержал раннее преимущество над "Фиорентиной", хотя мяча не видел. "Лечче" понравился и не уступил в Неаполе.

Тем интереснее будут следующие туры, матчи.

Украинский след

Виктор Коваленко впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Специи". Играл левого из трёх опорников в схеме 3-5-2. Выдвигался вперёд гораздо чаще, чем двое других, начинал прессинг сразу вслед за двумя форвардами. Однако мяч видел крайне редко. Всего 20 касаний и 14 передач за 60 минут. Предпоследнее место в команде на то время очень далеко от других опорников. В первом тайме подключился к атаке, получил мяч в левой части штрафной и пробил. Защитник "Ювентуса" заблокировал.

Оценки от прессы - в диапазоне от "5" до "6". Gazzetta Dello Sport и Corriere Dello Sport поставили "пятёрки". Отмечали и его подключения вперед, и общую приличную игру команды в центре поля. Но и выпадение из игры, недостаток касаний мяча.

Руслан Малиновский после двух выходов в стартовом составе потерял это место. Логично, поскольку и отыграл в третьем туре бледно, и вообще мог покинуть клуб. Вышел на замену на 80-ой минуте при счёте 2:1, когда его команда начала немного нервничать. После выхода "Аталанта" вернула уверенность, мяч, забила и победила. Хотя сам украинец успел отдать лишь три передачи. Также мяч попал ему в руку в его штрафной. Отставленную, но опущенную, и случайно. Потому пенальти не поставили.

Лучший игрок тура - Пауло Дибала ("Рома"). Первые голы в новой команде

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Фото - ANSA