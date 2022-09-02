Опережение Ла Лиги и возвращение знака качества. Итоги летнего Меркато в Серии А

UA-Футбол подводит итоги трансферного лета в Серии А. Лета бурного и вызвавшего больше вопросов, чем ответов.

Общие тенденции

Согласно Transfermarkt, команды Серии А потратили этим летом на трансферы 749.2 миллионов евро. Это второй результат в Европе после Английской Премьер-Лиги. Ла Лигу (505) Серия опережает уже третье лето подряд. Правда, это стало возможным благодаря продажам на 745.8 миллионов. 3.4 миллиона - наименьший летний убыток Серии А с сезона 2004/05. Тогда вообще в последний раз был профит. К тому же, 749.2 миллионов - второй снизу результат с сезона 2015/16. Худший был в предыдущем - 625.

Ушли знаковые ветераны. Легенда "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, легенды "Наполи" Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Калиду Кулибали, его первый вратарь Давид Оспина. Хосе Мануэль Рейна, Хосе Кальехон и Лукас Лейва также покинули лигу. Александар Коларов завершил карьеру. Ушли Артуро Видаль и Алексис Санчес. Впрочем, уход последних шестерых - явный плюс лиге. Они уже не тянули, а зарабатывали слишком много. То же можно сказать и о более молодых Аароне Рэмзи, Артуре, Бернардески, Кастильехо.

В явный минус лиге - уход молодежи. Причем ещё даже не дозревшей. Сванберг, Теат, Хики, Вити, Касадей ("Челси"), Дамсгор, Молина ("Атлетико"), Скамакка ("Вест Хэм") еще не оперились, а уже проданы за границу за приличные деньги. Калафиори и Лука Пеллегрини также уехали. Сам главный тренер сборной Роберто Манчини призывает молодых итальянцев ехать играть за границу. Грустно.

Лига потеряла Кьеллини, Инсинье, Мертенса, Кулибали ("Челси"), Оспину. А также Ивана Перишича ("Тоттенхэм"), Матейса Де Лихта ("Бавария"), Франка Кесси ("Барселона"), Альваро Морату (вернулся в "Атлетико"), Фабиана Руиса (ПСЖ), Ремо Фройлера, Луиса Фелипе, Лукаса Торрейру. Большинство - защитники и опорники. Опорники и Закария ("Челси") и Артур ("Ливерпуль"). Уход игроков таких амплуа в Топ-клубы - возвращение знака качества Италии, её бренда. Но потери болезненны для лиги.

Знаковые пополнения? Погба, Ди Мария, Милик, Паредес, Лукаку, Онана, Ориги, Дест, Костич, Ндомбеле, Матич, Вейналдум, Йович, Де Кетеларе. Правда, почти все эти игроки предыдущий сезон провели либо на скамье запасных, либо в лазаретах своих клубов. Погба, Ди Мария, Ориги, Лукаку, Вейналдум уже проследовали в итальянские лазареты.

"Рома" и "Ювентус"

Поскольку к концу августа уже прошли четыре тура Серии А, трудно избежать соблазна анализировать Меркато с привязкой к этим турам. Хотя не факт, что это правильный подход. Но все же.

В промежуточном обзоре Меркато перед началом лиги "Рома" была объявлена безоговорочным победителем. С тех пор её статус пошатнулся. Особенно - из-за тяжелой травмы Вейналдума. Тем не менее, Голливудская, императорская презентация Пауло Дибалы до сих пор в памяти. Как и продажи его футболок, даже побившие рекорд Криштиану Роналду. Аргентинец начал двумя голами и ассистом.

Матич из МЮ и Маду Камара из "Олимпиакоса" - интересное усиление центра поля. Замена единственной серьезной потере Генриху Мхитаряну и Жордану Верету (продан за 11 миллионов), которого Жозе Моуриньо не хотел. Чемпион Франции-2021 латераль Челик - серьёзное усиление скамейки. Как и бывший вундеркинд вратарь Свилар. Андреа Белотти - очень сильный ход в атаке. При этом потрачены лишь 8.5 миллионов, заработаны 49.8. Благодаря сбросу балласта зарплатная ведомость даже уменьшилась.

Моуриньо, правда, отмечает, что его команда потратила копейки, в то время, как даже "Лацио" и "Салернитана" выложили по сорок миллионов. Но важно ведь не сколько потратили, а кого взяли.

По тратам на новых игроков среди Топ-7 предыдущего сезона первый "Ювентус". 53.9 миллиона. Хотя туринцы позволили себе это лишь благодаря продаже Де Лихта, отказе от крупных зарплат голландца, Дибалы, Мораты, Рэмзи, Артура. Впрочем, уход двух последних - большое облегчение и повод для бурной радости в клубе.

Если добавить уход Кьеллини, Пеллегрини, Закарии, выходит, что Массимилиано Аллегри строит абсолютно новую команду. И теоретически строит мощно. Погба и Паредес - громкие имена в центре поля, Ди Мария и Милик - в атаке, Костич - официально лучший игрок Лиги Европы. Бремер - официально лучший центральный защитник Серии А. Заявка на победу в Меркато и на Скудетто.

С другой стороны, травмы и моральная усталость новых звезд и жуткая несбалансированность состава ставят успех Меркато под большой вопрос. Погба и Ди Мария уже с травмами и/или скандалами, креатив во всей команде способен выдавать лишь один Анхель, на флангах обороны нет усиления, а в её центре за травмированным 34-летним Бонуччи и Бремером - Ругани и дебютант Серии А Гатти.

"Интер" и "Милан"

"Интер" также бурно празднует. Он удержал лидеров. Хотя была опасность потерять Шкриньяра, Думфриза, Бастони. Правда, ушел Иван Перишич, и без него на левом фланге дыра. А эффективность молодых неопытных Беллановы и Асллани под большим вопросом. Клуб ещё и клюют за отказ от молодёжи - Пинамонти и Касадея. Впрочем, благодаря их продажам и сохранили лидеров. Плюс сбросили огромные зарплаты Видаля и Санчеса, добавили опыт Мхитаряна и класс вратаря из "Аякса" Онаны.

Ну а подписание Ромелу Лукаку в аренду за восемь миллионов через год после продажи за 115 все в один голос назвали мастерклассом Джузеппе Маротты. Лучший игрок Серии А в сезоне 2020/21 после провала в "Челси" вернулся злым и мотивированным. Даже в плохой форме уже отметился голом и ассистом. Хотя и травмировался.

"Милан" в межсезонье опоздал. Опоздал даже с подписанием новых контрактов Паоло Мальдини и Фредерика Массары. Мальдини признал, что это задержало Меркато. Также он бросил все силы на одного игрока - на долгие тяжёлые переговоры с "Брюгге" о Де Кетеларе. Шарль стоит того. Он может вырасти в одного из лучших игроков в мире. Но из-за него в итоге "россонери" остались без времени и денег (минус 32 миллиона). Без нового правого вингера, которого ищут годами.

Пришлось спешно подписывать в последние дни. Центрального защитника Тиава из "Шальке", опорника Вранкса из "Вольфсбурга". Игроки молодые, интересные, но вряд ли готовые прямо сейчас заменить ушедших капитанов Романьоли и Кесси. Дивок Ориги, легенда "Ливерпуля", как его назвал Юрген Клопп - серьёзный переход как свободный агент, но все лето травмирован. Вчерашняя аренда Сержиньо Деста у "Барселоны" может стать сильным ходом, а может и нет.

"Наполи" и "Лацио"

Количественно больше всех новых игроков среди Топ-8 предыдущего сезона подписали "Наполи" и "Лацио" - по восемь. При этом первые потратили 53.05 миллиона, а вторые - 32.7. Интересно, что в середине лета обе пребывали в панике, болельщики давили на руководство, боясь, что серьёзных трансферов вообще не будет. У обеих просто не было ликвидных денег. Но в итоге появились благодаря продажам.

"Лацио" в итоге дожал ситуацию с новым лидером обороны болельщиком команды Романьоли. Подписаны юные игроки сборной Италии Казале и Канчелльери, Хила из кантеры "Реала". Центр поля укреплен Маркосом Антонио из "Шахтера" и Весино из "Интера". Укреплена скамья запасных, ахиллесова пята команды. Правда, вопросы по новым вратарям вместо Стракоши и Рейны. Максимиано из "Гранады", а Проведель из "Специи" - то есть из аутсайдеров. Первый уже был удален с поля на шестой минуте игры в лиге.

Хватит ли таких новичков?

"Наполи" избавился от больших зарплат Инсинье, Мертенса, Руиса, Кулибали, Оспины. На переходах Калиду и Фабиана ещё и отлично заработал. Он этим летом в плюсе. А купил наконец-то усиление на левый фланг обороны (Оливера из "Хетафе"), грузинского таланта Кварацхелию (уже три гола и ассист), новых центрдефов Кима и Эстигора. Также взял одного из лучших бомбардиров лиги Симеоне, форварда и надежду сборной Распадори, опорника Ндомбеле.

Впрочем, такая перестройка всегда опасна. Лучано Спаллетти уже заявил, что Ким - монстр уровня Кулибали, но это требует проверки. Все же он играл лишь в Азии и "Фенербахче" (который, вообще-то, также географически в Азии). Кварацхелия после эпитетов вроде "феномен" и "лучше Инсинье" в первых двух турах исчез в третьем и четвёртом, будто его и не было. А нового вратаря не взяли. Остался Мерет, которому Спаллетти откровенно не доверяет, и возрастной Сиригу.

О Меркато "Наполи" говорят как о мастер-классе спортивного директора Кристиано Джунтоли. Справедливо ли? Скорее всего, поймем ближе к концовке сезона.

"Аталанта" и "Фиорентина"

Лишь ближе к концовке мы поймем и степень успеха Меркато "Аталанты". По тратам на новых игроков она первая в лиге - 56. Плюс выложила 42 за уже игравших за неё. В целом её Меркато в минусе - 17 миллионов. Потому она так отчаянно пыталась продать ещё кого-нибудь. Бога, Малиновского, Хатебура. Что вызывало раздражение, бури в клубе и вокруг него.

Потеря одного из лидеров центра поля Фройлера за всего девять миллионов в "Ноттингем Форест" стала шоком для болельщиков. Уход игрока сборной Италии Пессины всего лишь в "Монцу" также удивил. И все же Джан Пьеро Гасперини можно понять, когда он говорит, что имеет право строить команду по своему видению игры. Он получил форварда - датского таланта из Австрии Хойлунда. Ещё один форвард Лукман, атакующий хавбек Эдерсон и латераль Соппи мощны, быстры и довольно техничны.

Посмотрим, что выйдет. Пока что выходит первое место в лиге.

"Фиорентина" в середине лета также бушевала вокруг трансферов и также опоздала с контрактом для одного из боссов. Самого тренера Винченцо Итальяно. Затем купила Додо у "Шахтера", взяла бесплатно (!) Йовича из "Реала", также вратаря Голлини, полузащитников Мандрагору и Барака. Очень приличные трансферы. Вот только не факт, что их хватит для игры на три фронта. Для Еврокубков слишком мало.

В обороне мало вариантов, не факт, что замены Торрейре в центре поля достаточно сильны. А атака? Йович с одним голом в шести матчах в сезоне в лиге и Лиге Конференций, команда и вовсе не забивала в последних четырёх.

Другие

"Сассуоло" потерял авторов 28-ми из его 61-го гола в предыдущем сезоне в лиге, в том числе двух из трёх лучших бомбардиров - Скамакку и Распадори. "Верона" - 49-ти из 65-ти, в том числе её трех лучших бомбардиров - Симеоне, Капрари и Барака. А купили, как всегда, молодёжь. В том числе "нероверди" взяли Пинамонти. Обе команды умеют растить таланты, вопрос, как скоро. Обе начинают все сначала.

Начинает сначала и "Торино" после уходов Бремера, Белотти и вообще потери авторов 28-ми из 46-ти голов. Начал лето с резонансной драки главного тренера со спортивным директором на почве трансферов. Но в итоге поправил положение. Хотя вопросы почти по всем линиям остались. Скамейка очень короткая. Он как раз берёт опытных игроков - Влашича, Радоньича, Миранчука, Лазаро, Схуурса.

"Болонья" много заработала на продажах Теата, Хики и Сванберга и заменила их арендой Камбиазо у "Ювентуса", Зиркзее и Моро (талантами с неправильным выбором клубов), сильным защитником Лукуми из "Генка", Пошем из "Хоффенхайма". "Удинезе" потерял ведущих латералей Молину, Соппи и Переса и вновь будет растить молодёжь. Как и "Эмполи", потерявший Вити, Асллани и Пинамонти. Причем "Эмполи" будет растить молодёжь грандов. "Специя" также набрала из грандов. Хотя более опытных игроков.

Новички и аутсайдеры предыдущего сезона, как всегда, намного сменили состав. Но "Салернитана", а также "Монца" Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, не просто набирали аренды, а платили деньги. Они не хотят бороться за выживание. Диа, Пьонтек, Ловато, Маджоре, Бохинен, Ботхейм, Пирола, Данилюк, Кандрева у первой. Капрари, Краньо, Сенси, Иццо, Пессина, Андреа Раноккия, Петанья (все играли в сборной Италии), Марлон, Мари, Ровелла у второй. Как минимум материал середняков.

Фото - ANSA