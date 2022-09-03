Серия А. Фиорентина - Ювентус 1:1. Авианосец Аллегри на мели, но с одним очком

Серия А. Пятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус" 1:1

Голы: Куаме 29 - Милик 9

Нереализованный пенальти: Йович 44 (вратарь)

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор, Миленкович (Кварта 54), Бираги, Амрабат, Мале (Мандрагора 62), Барак (Журковски 79), Куаме (Иконе 62), Йович (Кабрал 79), Соттил

"Ювентус": Перин, Куадрадо (Миретти 64), Бремер, Данило, Сандро (Бонуччи 78), Локателли, Паредес (Фаджиоли 83), МакКенни, Ди Мария (Де Шильо 46), Милик, Костич (Кен 64)

Предупреждения: Амрабат 15 - Сандро 33, Локателли 52, Данило 53

Главный арбитр: Даниэле Довери

Для "Фиорентины" матч дома против ненавистного "Ювентуса" - главный в сезоне. Для "Юве" - рядовой. Туринцы желали беречь силы в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Например, отдых получил Душан Влахович, перешедший из "Фиорентины" в январе и нещадно освистываемый болельщиками. Еще не вернулись все травмированные. А стартовый свисток прозвучал в жару в 15:00 по Риму. И все равно "Ювентус" не понять.

Массимилиано Аллегри не просто припарковал автобус в своей штрафной, а посадил там на мель целый авианосец. Кроме живого начала, позволившего в третьем матче подряд открыть счет до десятой минуты. Куадрадо навесил от лицевой линии, Костич пробил слета с отскоком от газона, Милик в первом "старте" за команду подправил в упор практически животом. Но после этого футбол закончился. Футбол в исполнении гостей - точно.

Хозяева как раз старались. Они владели мячом 60 процентов времени, а визуально казалось, что 80. По ударам по воротам выиграли матч со счетом 17:4, по пасам в атакующей трети поля - 257:43 (!!). Пока были силы - прессинговали. Но и их добивала жара, а также усталость из-за игры на два фронта (еще и в Лиге Конференций). И их главные проблемы, о которых говорил Винченцо Итальяно - нежелание пробивать по воротам и реализация.

Сравнять счет удалось, как раз поймав соперника на редком выходе в атаку. Соттил бросил Куаме в прорыв, и тот справа ударом в падении пробил Перина. Пенальти, заработанный за руку Паредеса, "фиалки" не реализовали. Точнее, Перин чуть ли не ногтями перевел в стойку удар Йовича. А в самой концовке кипер вытащил из-под перекладины удар Амрабата издали. В остальное же время игроки "Фиорентины" просто пытались зайти с мячом в ворота.

"Фиорентина" хотя бы забивает после четырех матчей во всех турнирах без забитых. "Ювентусу" не проигрывает четвертый матч лиги из последних пяти. Но ведь остается лишь с одной победой в пяти турах Серии А. У "Ювентуса" две победы, которые по такой игре даже хочется у него отобрать.