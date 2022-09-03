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Фиорентина - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов
"Фиалки" и "зебры" поделили очки во Флоренции
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 5-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной". Аркадиуш Милик открыл счет уже на 9-й минуте встречи, но спустя 20 минут Кристиан Куаме уравнял шансы команд на победу. Но во втором "зебры" и "фиалки" не забивали и не сумели определить победителя.
Серия А. Пятый тур
Флоренция. "Артемио Франки"
Голы: Куаме 29 - Милик 9
Нереализованный пенальти: Йович 44 (вратарь)
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