Фиорентина - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной". Аркадиуш Милик открыл счет уже на 9-й минуте встречи, но спустя 20 минут Кристиан Куаме уравнял шансы команд на победу. Но во втором "зебры" и "фиалки" не забивали и не сумели определить победителя.

Серия А. Пятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус" 1:1

Голы: Куаме 29 - Милик 9

Нереализованный пенальти: Йович 44 (вратарь)