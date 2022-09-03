Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Лацио - Наполи 1:2. Первая демонстрация характера везувиани
Камбек в гостях
ANSA
Серия А. Пятый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Наполи" 1:2
Голы: Дзакканьи 4 - Ким 38, Кварацхелия 61
"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 84), Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Башич 75), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Весино 53), Фелипе Андерсон (Канчелльери 84), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 53)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 90+2), Лоботка (Ндомбеле 90+2), Зелински (Элмас 68), Ангисса, Лосано (Политано 45+2), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 68)
Предупреждения: С. Милинкович-Савич 67, Фелипе Андерсон 69, Катальди 69, Марушич 90+4
Главный арбитр: Симоне Соцца
Популярное сейчас
- Динамо впервые в истории проиграло два матча подряд на старте чемпионата
- УПЛ. Днепр-1 - Верес 2:0. Испытание рутиной
- Заря - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО