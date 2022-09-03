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Серия А. Лацио - Наполи 1:2. Первая демонстрация характера везувиани

Италия
(1 голосов)

Камбек в гостях

Серия А. Лацио - Наполи 1:2. Первая демонстрация характера везувиани

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Пятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 1:2

Голы: Дзакканьи 4 - Ким 38, Кварацхелия 61

"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 84), Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Башич 75), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Весино 53), Фелипе Андерсон (Канчелльери 84), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 53)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 90+2), Лоботка (Ндомбеле 90+2), Зелински (Элмас 68), Ангисса, Лосано (Политано 45+2), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 68)

Предупреждения: С. Милинкович-Савич 67, Фелипе Андерсон 69, Катальди 69, Марушич 90+4

Главный арбитр: Симоне Соцца

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Наполи (Неаполь)
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