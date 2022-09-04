Серия А. Первое очко Кремонезе, Сассуоло страдает без Берарди, Скамакки и Распадори

Серия А. Пятый тур

Кремона. "Стадио Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Сассуоло" 0:0

"Кремонезе": Раду, Айву, Кирикеш, Лочошвили, Гильоне, Эскаланте, Пикель (Д. Чофани 83), Валери (Куальята 61), Дзанимаккия (Кастаньетте 61), Дессерс (Буонаюто 76), Окереке (Цаджу 76)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Рожерио, Фраттези (Айхан 75), М. Лопес, Торстведт (Энрике 55), Лорьенте (Альварес 82), Пинамонти, Кирьякопулос (Харруи 75)

Предупреждения: Цаджу 78 - Торстведт 47

На матч пятого тура Серии А "Сассуоло" вышел без авторов 53-ех из 61-го гола, забитого им в лиге в предыдущем сезоне. Скамакка и Распадори проданы, Берарди и Траоре серьезно травмированы. Замены им есть, но речь о молодых, крайне неопытных игроках, которым еще нужно немало расти. Отсюда и второй 0:0 подряд. Причем, если такой результат с "Миланом" в несомненный плюс, то с новичком, вышедшим на матч с нулем очков в четырех турах - явный минус.

В принципе, игра была энергичной. Обе команды бегали, старались, пытались атаковать. Но "Кремонезе" даже ни разу не попал в створ ворот. Дессерс, раскрутив двух защитников, не попал в ближний угол. А "Сассуоло", проведший мощную концовку первого тайма и третью четверть матча, реализовать свои не сумел. Кирьякопулос замкнул неточно отличный прострел, Пинамонти дважды выходил в центр штрафной, но пробивал слабо. Два мощных удара Лорьенте вытащил Раду.

Первое очко "Кремонезе" после возвращения в Серию А. В принципе, он неплохо играл и в четырех первых турах против "Интера", "Ромы", "Фиорентины" и "Торино", так что заслужил. У "Сассуоло" шесть, и после пяти туров для него этого мало. А три гола после них - очень мало.