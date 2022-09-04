Серия А. Удинезе - Рома 4:0. Урок для Моуриньо и Ювентуса

Серия А. Пятый тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Рома" 4:0

Голы: Удоджи 5, Самарджич 56, Перейра 75, Ловрич 82

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Бижол (Эбосс 17), Н. Перес, Перейра (Эхизибе 85), Самарджич (Ловрич 63), Уолас, Арслан (Макенго 63), Удоджи, Деулофеу, Саксесс (Бету 63)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Залевски 65), Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Челик 46), Матич, Кристанте (Белотти 46), Спинаццола, Дибала, Лоренцо Пеллегрини (Камара 81), Абрахам (Шомуродов 77)

Предупреждения: Удоджи 62, Макенго 66, Перейра 84 - Дибала 45, Лоренцо Пеллегрини 52

Главный арбитр: Фабио Мареска

Лишь дважды в истории "Рома" одержала как минимум четыре победы в пяти первых турах Серии А в двух сезонах подряд. Близость третьего такого достижения поставила желто-красную часть Рима на порог эйфории. О борьбе за Скудетто там уже говорят все, вопросы об этом игрокам, тренерам и функционерам клуба задают постоянно. Вот только забывают, что в предыдущем сезоне после тех пяти туров "волки" проиграли дерби и покатились в лиге. Здесь также потерпели болезненное поражение.

Вначале они пропустили ранний гол во втором гостевом матче подряд. Навес справа Карсдорп решил прервать, сбросив мяч назад вратарю в шести метрах от ворот в забитой игроками штрафной. Удоджи стремительно перехватил и забил. Дибала сразу же ответил ударом из-под защитника, вытащенным вратарем. В концовке первого тайма гости подали серию опасных "стандартов" и давили. Но большую его часть хозяева спокойно и оборонялись, и разыгрывали, чувствуя свободу в центре поля.

Матч против других "зебр" после раннего пропущенного и слабого первого тайма "Рома" вытащила на ничью. Во многом благодаря смелой замене Моуриньо - центрального защитника на игрока атаки. Здесь Жозе заменил опорника Кристанте на форварда Белотти. Но как результат получил 0:2. Самарджич попробовал издали, мяч отскочил от газона, рук Патрисиу и в сетку. Манчини тут же с углового головой поразил стойку. Но "Удинезе" ответил двумя замечательными, издевательскими контратаками.

Тактический мастер-класс дебютанта Серии А Андреа Соттила. И "Ювентусу" на тему "как выиграть выигрышный матч", и Моуриньо на тему "как заставить соперника играть не в свою игру". "Рома" подошла к туру 16-ой в лиге по владению мячом с 44.5 процентами, здесь ее заставили владеть 57. При этом мяч постоянно отбирали, комбинируя в свое удовольствие и по собственному желанию. В центре поля римляне выглядели просто беспомощно. Как и в позиционной атаке. Как и в счете на табло.

Моуриньо, наверное, упомянет о Челике в начале второго тайма, которого немного толкали сзади в штрафной во время прорыва. Но после 0:4 толку упоминать о таком нет.

"Удинезе" одерживает третью победу подряд и сравнивается с "Ромой" по очкам - 10:10. Причем если против "Фиорентины" несколько дней назад он просто поставил "автобус" (26 процентов владения) и нашел один гол, то сегодня комбинировал "автобус" с танком в центре поля и сверхзвуковым самолетом в контратаках.