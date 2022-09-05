Шанс для Малиновского после вылета двух форвардов? Монца - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 05.09.2022

Первая команда Серии А против последней. Ещё и в гостях, где "Аталанта" гораздо сильнее, чем дома. Значит, результат предрешен? Нет. После 0:4 "Ромы" в Удине вчера никто не имеет права думать в таком ключе. Тем более, что "Монца" страстно желает набрать первое очко в сезоне, будет бороться за своего тренера и обладает опытным составом. С другой стороны, "Аталанта" бьёт рекорды в начале сезона и видит уникальный шанс возглавить турнирную таблицу единолично. Удастся ли?

5 сентября. 19:30. Серия А. Пятый тур

Монца. U-Power Стадиум"

"Монца" - "Аталанта"

Главный арбитр: Джуан Лука Сакки

"Аталанта" удивила всех в начале сезона. И результатами, и игрой. Десятью очками в четырех турах она начала в Серии А в третий раз в истории и впервые в эру Джан Пьеро Гасперини. А если не пропустит сегодня - впервые в истории останется "сухой" в трех первых гостевых матчах сезона. В обороне сейчас ее главная сила. Она играет гораздо консервативнее, совсем не похожа на агрессивную команду Гасперини (лишь 17-ая в лиге по владению мячом, 11-ая по ударам), но весьма организованна и цинична.

Не помешало такому началу даже бурное отрицательно эмоциональное трансферное лето. Как его последствия, Гасперини вновь, в третий раз подряд, отказался проводить предматчевую пресс-конференцию. Но постепенно должен успокоиться. Особенно, если такие результаты продолжатся.

Лето "Монцы" если и было бурным, то в положительном плане. Для первого в своей истории сезона Серии А она подписала уйму игроков, среди них недавних итальянских сборников Капрари, Пессину, Петанью, Иццо, Сенси, Краньо. Также взяла игроков у "Ювентуса", "Интера", "Арсенала". Проект Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани весьма амбициозен. Но пока что он на дне после нуля очков в четырех матчах. Ничья "Кремонезе" в этом туре оставляет его единственной командой лиги с таким "уловом".

Главный тренер Джованни Строппа заявил, что все в порядке, команда работает по графику и играет хорошо. Нужно время для адаптации новичков, пришедших в команду поздно. Даже считает, что проект идёт по пути "Аталанты" и близок к ней. Уверен, что "Монца" отыграет отлично. Но тем временем он под угрозой стать первым уволенным тренером в Серии А. СМИ уже сообщали, что клуб подтвердил его на посту, а это всегда плохой знак. Плохой знак и словесные атаки Берлускони на арбитров.

Какой выйдет игра? "Монца" по владению мячом четвёртая в лиге, так что можно ожидать её доминироаание. Она и вправду играет смело, пытается создавать. Но ничего не получается, а уровень организации в центре поля и в обороне крайне низок. Строппа также заявляет, что матч будет физической дуэлью, матчем единоборств и призывает игроков вернуть жёсткость, неприятность, характер предыдущего сезона, когда боролась за выход в Серию А. Такое точно понадобится.

Результаты матчей в сезоне

Монца - Фрозиноне (Серия Б) 3:2 (Валоти, Капрари, Гиткьяр). Матч Кубка Италии

Монца - Торино 1:2 (Мота)

Наполи - Монца 4:0

Монца - Удинезе 1:2 (Кольпани)

Рома - Монца 3:0

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Сампдория - Аталанта 0:2 (Толой, Лукман)

Аталанта - Милан 1:1 (Малиновский)

Эллас Верона - Аталанта 0:1 (Коопмейнерс)

Аталанта - Торино 3:1 (Коопмейнерс 3)

Кадры

"Монца" наконец-то собрала всех статусных новичков. Кроме Андреа Раноккии. Также отсутствуют Кольпани и Карбони. В обороне начнет Иццо, вернётся Мари. В атаке в схеме 3-5-2 скорее ожидается пара Петанья-Капрари. В воротах останется Ди Грегорио, хотя кипер сборной Италии Краньо в заявке.

У "Аталанты" отсутствуют оба ведущих форварда - Сапата и Муриэль. Причем первый вылетел как минимум на месяц, а у второго проблемы с коленом, то есть также скорый не вопрос. Время первого "старта" 19-летнего новичка Хойлунда. Кто займёт ещё два места в атаке? СМИ больше прогнозируют Эдерсона, Пашалича и Лукмана. Хотя и о Руслане Малиновском не следует забывать. Он в итоге остался в команде и будет бороться за место в составе.

В центре поля отмечаем автора последних четырёх голов команды Коопмейнерса, пусть и два из них - с пенальти. А в обороне точно выйдет кто-то из молодых - Околи либо Скальвини. Ведь Джимсити и Паломино не в заявке. С начала сезона играл первый и весьма впечатлил.

"Монца": Ди Грегорио, Иццо, Марлон, Кальдирола, Биринделли, Пессина, Сенси, Мачин, Аугусто, Петанья, Капрари

"Аталанта": Муссо, Околи, Толой, Демираль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Мале, Эдерсон, Пашалич, Хойлунд

Прогноз: Монца - Аталанта 1:2

"Монца" дома борется, проигрывала лишь со счетом 1:2. Будет бороться и за тренера, и против ярости Берлускони. Резонно предположить, что станет первой в сезоне, кто заставит "Аталанту" пропустить в гостях. Но вряд ли станет первой, кто заставит ее не выиграть за пределами Бергамо. Все же "Богиня" слишком сильна, вдохновлена и не отвлечена Еврокубками.