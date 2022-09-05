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Немного магии. Ювентус презентовал третий комплект формы
Выглядит ярко
Фото: juventus.com
"Ювентус" презентовал третий комплект формы на сезон-2022/23.
Экипировка от немецкой компании Adidas выполнена в розово-синих цветах. Кроме того, на футболке изображен калейдоскопический узор. Логотипы "старой синьоры" окрашены в белый цвет, а спонсорский Jeep — в синий.
Сообщается, что впервые в этой форме игроки "Ювентуса" выйдут на матч 6-го тура чемпионата Италии против "Салернитаны". Поединок состоится 11 сентября. На данный момент команда Массимилиано Аллегри занимает шестое место в турнирной таблице.
Magic is something we make ????— JuventusFC (@juventusfcen) September 5, 2022
Our new @adidasfootball third kit - available now! ✨
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