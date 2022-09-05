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Погба прооперируют из-за повреждения мениска. Известны сроки восстановления
Самые пессимистичные опасения не подтвердились
Фото: twitter.com/paulpogba/
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба сегодня перенесет операцию из-за травмы мениска на тренировке в июле, сообщает gianlucadimarzio.com. Предполагаемый срок восстановления – около 6 недель.
Консервативные методы лечения не дали результата и игроку необходима операция.
Официальные сроки будут объявлены позже, но, ожидается, что француз все же сыграет на Чемпионате мира в Катаре, который начинается 20 ноября.
Погба вернулся в "Ювентус" этим летом на правах свободного агента после 6 лет в "Манчестер Юнайтед".
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