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Погба прооперируют из-за повреждения мениска. Известны сроки восстановления

Италия
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Самые пессимистичные опасения не подтвердились

Погба прооперируют из-за повреждения мениска. Известны сроки восстановления

Фото: twitter.com/paulpogba/

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Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба сегодня перенесет операцию из-за травмы мениска на тренировке в июле, сообщает gianlucadimarzio.com. Предполагаемый срок восстановления – около 6 недель.

Консервативные методы лечения не дали результата и игроку необходима операция.

Официальные сроки будут объявлены позже, но, ожидается, что француз все же сыграет на Чемпионате мира в Катаре, который начинается 20 ноября.

Погба вернулся в "Ювентус" этим летом на правах свободного агента после 6 лет в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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