Аллегри: Погба вернется к нам в январе. Будет он играть на ЧМ или нет – не моя проблема

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу сроков восстановления хавбека Поля Погба после операции на мениске.

"Поль передумал сегодня утром и решил сделать операцию. Я рассчитываю, что он вернется к нам в январе. Будет он играть на чемпионате мира или нет – не моя проблема", – приводит его слова Николо Скира.

Max #Allegri in conferenza stampa sulla vicenda #Pogba: “Paul questa mattina si è fermato e ha deciso di operarsi. Io devo calcolare che lo riavremo con noi a gennaio. Che giochi o meno il Mondiale non è un problema mio...”. #Juventus — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 5, 2022

Погба получил повреждение мениска на тренировке в июле. Решение провести операцию было принято после того, как другие методы лечения не привели к результату.

Напомним, что чемпионат мира стартует 20 ноября. Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщал, что француз пропустит всего 6 недель.