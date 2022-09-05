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Аллегри: Погба вернется к нам в январе. Будет он играть на ЧМ или нет – не моя проблема

Италия
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Небольшое расхождение по срокам восстановления от СМИ

Аллегри: Погба вернется к нам в январе. Будет он играть на ЧМ или нет – не моя проблема

Фото: twitter.com/paulpogba

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу сроков восстановления хавбека Поля Погба после операции на мениске.

"Поль передумал сегодня утром и решил сделать операцию. Я рассчитываю, что он вернется к нам в январе. Будет он играть на чемпионате мира или нет – не моя проблема", – приводит его слова Николо Скира.

Погба получил повреждение мениска на тренировке в июле. Решение провести операцию было принято после того, как другие методы лечения не привели к результату.

Напомним, что чемпионат мира стартует 20 ноября. Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщал, что француз пропустит всего 6 недель.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Поль Погба
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