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Аллегри: Погба вернется к нам в январе. Будет он играть на ЧМ или нет – не моя проблема
Небольшое расхождение по срокам восстановления от СМИ
Фото: twitter.com/paulpogba
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу сроков восстановления хавбека Поля Погба после операции на мениске.
"Поль передумал сегодня утром и решил сделать операцию. Я рассчитываю, что он вернется к нам в январе. Будет он играть на чемпионате мира или нет – не моя проблема", – приводит его слова Николо Скира.
Max #Allegri in conferenza stampa sulla vicenda #Pogba: “Paul questa mattina si è fermato e ha deciso di operarsi. Io devo calcolare che lo riavremo con noi a gennaio. Che giochi o meno il Mondiale non è un problema mio...”. #Juventus— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 5, 2022
Погба получил повреждение мениска на тренировке в июле. Решение провести операцию было принято после того, как другие методы лечения не привели к результату.
Напомним, что чемпионат мира стартует 20 ноября. Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщал, что француз пропустит всего 6 недель.
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