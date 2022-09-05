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Директор Наполи: Мы никогда не вели реальных переговоров по Роналду этим летом
Ему даже жаль об этом говорить
Фото: twitter.com/ManUtd
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о готовящейся в последние дни трансферного окна сделке по Криштиану Роналду.
"Мне жаль это говорить, но мы никогда не вели реальных переговоров с "Манчестер Юнайтед" о подписании Криштиану Роналду этим летом", – сказал Джинтоли.
Napoli director Giuntoli: “I’m sorry to say that but we’ve never been in real negotiations with Man United to sign Cristiano Ronaldo this summer”. ???????????? #transfers pic.twitter.com/N217HhS8QH— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022
Ранее сообщалось, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш готовил переход своего клиента в "Наполи". Предполагалось, что португалец отправится в аренду и "Манчестер Юнайтед" будет платить ему 85% зарплаты.
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