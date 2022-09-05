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Директор Наполи: Мы никогда не вели реальных переговоров по Роналду этим летом

Италия
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Ему даже жаль об этом говорить

Директор Наполи: Мы никогда не вели реальных переговоров по Роналду этим летом

Фото: twitter.com/ManUtd

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Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о готовящейся в последние дни трансферного окна сделке по Криштиану Роналду.

"Мне жаль это говорить, но мы никогда не вели реальных переговоров с "Манчестер Юнайтед" о подписании Криштиану Роналду этим летом", – сказал Джинтоли.

Ранее сообщалось, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш готовил переход своего клиента в "Наполи". Предполагалось, что португалец отправится в аренду и "Манчестер Юнайтед" будет платить ему 85% зарплаты.

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В статье: Криштиану Роналду Наполи (Неаполь)
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