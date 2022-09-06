Замечательное дерби, история Аталанты, развал Ромы. Итоги пятого тура Серии А

Милан - Интер 3:2

Лацио - Наполи 1:2

Фиорентина - Ювентус 1:1

Специя - Болонья 2:2

Эллас Верона - Сампдория 2:1

Кремонезе - Сассуоло 0:0

Салернитана - Эмполи 2:2

Удинезе - Рома 4:0

Монца - Аталанта 0:2

Торино - Лечче 1:0

Пятый тур Серии А был туром трех Топ-матчей в один день. Все они оправдавли ожидания. Первые два были ожидаемо яркими, третий - ожидаемо скучным и без победителя. Оправдала ожидания и "Аталанта", впервые в своей истории единолично возглавив Серию А после пяти туров и более. А вот "Рома" оглушительно провалилась.

"Милан" - "Интер"

Совсем недавно в Миланском дерби забивали и больше мячей - шесть в 2020-ом. Качество игры в субботу вовсе не было заоблачным. Тем не менее, дерби получилось великолепным. С пятью голами. С 37-ю ударами по воротам, а столько в дерби в лиге не было с 2009-го года. С драмой в виде камбека. С эмоциями, нервами, напряжением, стычками. С историей ненависти Хакана Чалханоглу и Тео Эрнандеса, которые перед матчем даже не пожали друг другу руки, а во время него чуть не подрались.

Два года подряд "Милан" и "Интер" занимали первые два места в лиге. Такого в истории Серии А не было никогда. Два Скудетто они поделили между собой. Такая гегемония столицы Ломбардии придала матчу между её главными командами ещё больше остроты и важности. И благодаря этому в итоге получился замечательный продукт.

"Милан" победил заслуженно. В первый час игры он переиграл "Интер" по ударам по воротам со счетом 17:6, задушил прессингом, движением. Стефано Пиоли заявил, что удивил соперника интенсивностью. Он сам даже удивился такой страсти подопечных, говорил о их взрослости и характере. Объяснял также, что переиграл оппонента тактически, начиная прессинг немного ниже, чем обычно. Отметил, что его прогноз перед началом матча о критической важности единоборств оправдался.

"Интер" проиграл этот матч и тактически, и по скорости, и по характеру. Он действовал на гораздо более низкой передаче и на самом деле был удивлён. Как и против "Лацио". Слабая интенсивность и организованность в этих Топ-матчах очевидна. Тем не менее, в субботу он создал в итоге ненамного меньше. Однажды поймал соперника на прессинге и открыл счет. В последние полчаса после замен доминировал и даже вышел бы вперёд, если бы не три отличных сейва Маньяна.

Индзаги даже говорил, что его команда заслужила ничью, и, если считать убойные моменты, он прав. Говорит о "лишь" получасе провала и недопустимых голах, как и против римлян.

Герои матча - Маньян, Жиру и Леау. Первый спасал, второй вновь забил в дерби в лиге, принеся своим вторую победу в нем подряд впервые с 2011-го года. Ну а третий, автор двух голов и ассиста, выглядел просто игроком с другой планеты. Как заявил Tuttosport, выпускать его на поле в Серии А незаконно. Когда забивал третий гол, обошёл троих будто конусы на тренировках. Антигерои - Ханданович (не спас), и Чалханоглу, своей ошибкой привезший первый гол предыдущей команды.

"Лацио" - "Наполи"

Матч, обещавший стать даже более ярким и не менее напряжённым. Маурицио Сарри, строящий Сарризм в "Лацио", против "Наполи", в котором его построил, с также ярким тренером Лучано Спаллетти. Команды с амбициями, очень обидно остановленные в предыдущем туре. Сарри призывал игроков после упущенной на 92-ой минуте победы над "Сампдорией" разозлиться и искать реванш, Спаллетти после 1:1 дома против новичка "Лечче" отбивался от вопросов о негативном климате.

Здесь также открыла счёт команда, которая явно уступала по игре, по интенсивности, по статистике (8:19 по ударам, 39:61 по владению мячом по итогам матча). Около часа римляне лишь отбивались. Пока не пропустили дважды. Затем проснулись, но сделали недостаточно. Так что проиграли заслуженно. Сарри признал, что сидели слишком глубоко. А неаполитанцы после двух унылых ничьих доказали и уровень, и характер, вытащив сложный матч. Очень важный успех для них.

Хотя Сарри после матча набросился на арбитров: "Арбитры ВАР либо плохо работают, либо другая альтернатива, более беспокоящая. Нужны серьёзные действия судейского комитета". Он говорил и об инциденте в концовке, когда Лаццари в штрафной попали по лицу, и о первом голе соперника, когда, как он считает, Ким толкнул Луиса Альберто. Также жаловался, что его команду посадили на карточки. Но комитет его жалобы не оценил.

Герои матча - авторы двух голов гостей. Ким, центральный защитник, забил уже свой второй в сезоне. Спаллетти не устает хвалить его и сравнивать с Калиду Кулибали. А Хвича Кварацхелия, лучший игрок августа в лиге, после двух слабых матчей по крайней мере на время снял вопросы о своей молодости и излишнем влиянии славы на несформировавшуюся психику. Четыре гола и ассист - так никто карьеру в "Наполи" с 2008-го года не начинал.

"Фиорентина" - "Ювентус"

От "Фиорентины" и "Ювентуса" никто не ожидал ничего яркого и особенно быстрого. "Фиалки" явно устали, не забивали в четырех матчах подряд во всех турнирах перед этим. Их состав не готов для борьбы на два фронта. Они первые в Серии А по владению мячом, но с креативом были и остались огромные проблемы. Ну а "Юве" не пытался играть в футбол вовсе. Что уже мало кого удивляет. 4:17 по ударам, причем ноль во втором тайме, 43:256 по пасам в атакующей трети поля (!!!)...

"Ювентус" защищался глубоко как маленькая команда. Это потому что они не знают, как атаковать или же это требование босса?", - вопрос Фабио Ликари из Gazzetta Dello Sport повисает в воздухе. Повисает в воздухе и вопрос о замене игрока атаки Ди Марию в перерыве на защитника Де Шильо. При счете 1:1. И о полном матче на скамье запасных Душана Влаховича. Неужели нужно беречь главного форварда к Лиге Чемпионов все 90 минут? Или же оскорбления местных, его бывших болельщиков так повлияли?

Винченцо Итальяно после матча заявил, что он зол и жалеет о потерянной победе. "В таких матчах нужно забивать, когда оппонент на канатах. Мы должны атаковать штрафную площадку лучше". Известная проблема команды, из-за которой она всего с одной победой в пяти турах лиги. А Массимилиано Аллегри признал слабую игру, прежде всего недостаток злости, жесткости, но пытался утешится хорошей тренировкой глубокой обороны. Это все, что остается. Может помочь против "Пари Сен-Жермен".

Герой матча? Лишь один. Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин спас его от поражения, вытащив сложные удары в концовках каждого из таймов. В концовке первого - пенальти буквально ногтями.

"Рома" и "Аталанта"

От "Ромы" ожидали воспользоваться тремя очными встречами грандов и потерями очков четырех из них. Ожидали укрепиться на первом месте в худшем случае вместе с "Аталантой" и убежать от остальных. Однако она взяла и просто развалилась в Удине. После всех начавшихся разговоров о Скудетто, о моуриньевской обороне, пропустившей лишь однажды в первых четырех турах, "джаллоросси" в очередной раз подтвердили слова Арриго Сакки о том, что всегда празднуют слишком рано.

Даже в предыдущем сезоне после трех побед в трех турах они начали праздновать, восхищаться Жозе Моуриньо. Затем получили три гола в Верона, проиграли дерби и покатились в лиге. Здесь уже на пятой минуте Карсдорпу понадобилось сбрасывать мяч вратарю в полной людей штрафной, здесь центр поля выглядел беспомощно, делая то, что позволял соперник. Здесь по интенсивности, жесткости, характеру, да и тактически римляне проиграли хуже, чем "Интер" и "Лацио". И не "Милану" и "Наполи".

Моуриньо, потерпевшему такое поражение в лигах в третий раз в карьере (и теперь не от Хосепа Гвардиолы и Антонио Конте, а от дебютанта Серии А Андреа Соттила), оставалось заявить, что "лучше проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре - со счетом 0:1", признать тактическое поражение ("мы были в их руках") и завершить интервью довольно быстро: "После таких поражений я нужен игрокам". Также пожаловался немного на судейство, но сам подытожил, что после 0:4 толку в этом нет.

А вот "Аталанта" ожидания полностью оправдала. Да, она вновь сыграла совершенно не в футбол Джан Пьеро Гасперини, без прессинга, без яркости. В начале матча и вовсе должна была пропускать. Мячом вновь владела мало - 40 процентов. Против новичка лиги. В своём единственном мощном отрезке - 45-65 минуты - оборонялась и жалила в контратаках. Но ведь сработало. Оборона вновь отработала солидно, не пострадав от неожиданного перехода на 4-2-3-1, а свои голы бергамцы нашли.

Гасперини признал слабое начало матча и потребность в прогрессе в доминировании на поле, он вовсе не в эйфории, что, зная его характер, вовсе не удивляет. Сезон продолжается.

Впервые в истории клуба "Аталанта" единолично на первом месте в Серии А после как минимум пятого тура. Во второй раз набирает 13 очков в первых пяти турах, причём сейчас разница мячей лучше, чем в сезоне 2011/12. Впервые в истории начала сезон с трех гостевых матчей без пропущенных. Кто бы мог подумать после такого бурного лета?!

Среди других команд следует отметить "Торино". Также пришедшего после бурного лета. Три свои победы он одержал над новичками лиги и с результатами 2:1 и 1:0. Но ведь одержал. "Удинезе" с тремя победами подряд, в том числе подряд над "Фиорентиной" и "Ромой". "Верона" с первой победой в сезоне, да ещё и камбек, да ещё и в стиле команды, очаровывавшей игрой в предыдущем. Её новая молодёжь талантлива. "Кремонезе" набрал первое очко.

"Сассуоло" позволил ему это очко набрать. От ярких "нероверди" не осталось и следа. Их второй 0:0 подряд. И, в отличие от матча против "Милана", явно отрицательный. "Сампдория" обязана научиться брать очки в матчах против команд своего уровня и ниже. А "Монца" - просто брать очки. У неё по-прежнему ноль, и это третий случай в истории Серии А, когда кто-либо начинает сезон с пяти поражений подряд.

Украинский след

Переход на 4-2-3-1 и травмы Дувана Сапаты и Луиса Муриэля освободили место в стартовом составе для Руслана Малиновского. Первый тайм он провел на позиции левого вингера и оставался слишком привязанным к флангу, редко появляясь в центре. При этом завершил его лучшим в команде по пасам (31) и их точности (93.1 процента) и касаниям мяча (39). И даже по итогам матча, хотя покинул поле на 71-ой минуте, остался в тройке по пасам и касаниям. И с 89-ю процентами точных передач.

До перерыва он запомнился комбинацией в центре с Эдерсоном, которую завершал в падении на входе в штрафную. Неточно. А также угловым на голову Толою. Удар Рафаэля с трудом заблокировал защитник.

Во втором тайме Руслан был менее активен. Несмотря на переход на позицию "десятки". Этот переход сыграл на команду, позволив ей организовать серию фланговых контратак. Украинец же помогал в розыгрышах, успокаивал. И принял участие в первом голе. Со своей половины поля отдав длинный пас на Соппи. Тот двинул вперед, Лукман прорвался и прострелил на Хойлунда.

Оценки от прессы - "6" и "6.5". Отмечали его работу, спокойствие, попытки обострять. Хотя большого эффекта не видели. Все же выступление положительное.

Третий выход в стартовом составе в четырех последних матчах. Неплохо для игрока, которого вроде бы хотели продать летом.

Виктор Коваленко вышел в "старте" во втором матче подряд. На этот раз отыграл 64 минуты. Перед встречей против "Болоньи" главный тренер Лука Готти немало хвалил его, заявив, что способен стать "идеальным меццалой", что его техника и чтение игры не высоком уровне не поддаются сомнению. Проблемой видит позднее присоединение к команде, а также войну и, как результат - недостаточную физическую готовность. Но заявляет, что украинец работает тяжело над ней.

В первом тайме, тайме доминирования "Специи", играл хорошо. С позиции правого опорника выдвигался вперед, прессинговал сразу позади двух форвардов. Также комбинировал на правом фланге. Дважды выходил на линию 12-13 метров от ворот, получал мяч и пробивал. Неточно и в защитника. Отдал четыре из восьми командных пасов под удары до перерыва, хотя и неопасные. Был третьим на поле по касаниям мяча и вторым по пасам.

Во втором тайме, тайме тотального доминирования "Болоньи", Виктор уже больше работал в обороне. Работал продуктивно, прикрывал хорошо. Сохранил приличный процент точности передач - 85. Упустила 2:1 его команда через секунды после его ухода с поля из-за паса вразрез через его бывшую зону ответственности.

Оценки - "6", иногда "5.5". Последняя слишком низка. Описание TuttoMercatoWeb наиболее интересно: "Часто был на мяче, но и часто ошибался. Положительно участвовал и в обороне, и в атаке, но не хватало четкости последнего касания, как в захлебнувшемся ударе с отличной позиции в первом тайме. Хотя вкладывает сердце в игру".

Лучший игрок тура - Рафаэль Леау ("Милан"). С другой планеты для этой лиги

Прорыв и разочарование тура - "Рома". Прорыв отрицательный. После одного пропущенного в четырех матчах четыре в одном и такое поражение

Лучший вратарь тура - Маттиа Перин ("Ювентус"). Спас от поражения

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Ошеломил "Интер"

Фото - ANSA