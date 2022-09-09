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Кварацхелия - лучший игрок августа в итальянской Серии А

Италия
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Волшебный старт грузина

Кварацхелия - лучший игрок августа в итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

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Новичок "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в чемпионате Италии.

В голосовании 21-летний грузин обошел Копмейнерса из "Аталанты", Дибалу из "Ромы", Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Влаховича из "Юве".

Кварацхелия в стартовых 5 турах Серии А забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу, чем помог "Наполи" подняться на второе место в таблице.

Примечательно, что для Хвичи это дебют в топ-лигах. Ранее он выступал только в Грузии и россии.

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В статье: Наполи (Неаполь) Хвича Кварацхелия
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