Кварацхелия - лучший игрок августа в итальянской Серии А

Новичок "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в чемпионате Италии.

В голосовании 21-летний грузин обошел Копмейнерса из "Аталанты", Дибалу из "Ромы", Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Влаховича из "Юве".

Кварацхелия в стартовых 5 турах Серии А забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу, чем помог "Наполи" подняться на второе место в таблице.

Khvicha Kvaratskhelia è il Player Of The Month di agosto eletto dalla Serie A! ????



???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jNaP3WQMCo — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 9, 2022

Примечательно, что для Хвичи это дебют в топ-лигах. Ранее он выступал только в Грузии и россии.