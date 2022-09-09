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Кварацхелия - лучший игрок августа в итальянской Серии А
Волшебный старт грузина
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
Новичок "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в чемпионате Италии.
В голосовании 21-летний грузин обошел Копмейнерса из "Аталанты", Дибалу из "Ромы", Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Влаховича из "Юве".
Кварацхелия в стартовых 5 турах Серии А забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу, чем помог "Наполи" подняться на второе место в таблице.
Khvicha Kvaratskhelia è il Player Of The Month di agosto eletto dalla Serie A! ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 9, 2022
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jNaP3WQMCo
Примечательно, что для Хвичи это дебют в топ-лигах. Ранее он выступал только в Грузии и россии.
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