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Милан подписал с Тонали новый долгосрочный контракт

Италия
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Планомерно продлевают лидеров

Милан подписал с Тонали новый долгосрочный контракт

Фото: acmilan.com

Новина українською

"Милан" продлил контракт с 22-летним лидером полузащиты Сандро Тонали. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

Примечательно, что предыдущий контракт итальянца был рассчитан до лета 2026-го.

В этом сезоне итальянец провел за "Милан" 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

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В статье: Милан Сандро Тонали
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Источник:
acmilan.com

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