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Милан подписал с Тонали новый долгосрочный контракт
Планомерно продлевают лидеров
Фото: acmilan.com
"Милан" продлил контракт с 22-летним лидером полузащиты Сандро Тонали. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.
Примечательно, что предыдущий контракт итальянца был рассчитан до лета 2026-го.
В этом сезоне итальянец провел за "Милан" 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 50 миллионов евро.
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Источник:acmilan.com
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