Милан подписал с Тонали новый долгосрочный контракт

"Милан" продлил контракт с 22-летним лидером полузащиты Сандро Тонали. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

Примечательно, что предыдущий контракт итальянца был рассчитан до лета 2026-го.

В этом сезоне итальянец провел за "Милан" 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 50 миллионов евро.