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Серия А. Милан забивает вдесятером и побеждает

Италия
(1 голосов)

Ожидаемо сложный выезд чемпиона

Серия А. Милан забивает вдесятером и побеждает

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Шестой тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Милан" 1:2

Голы: Джуричич 57 - Мессиас 6, Жиру 66 (пен.)

"Сампдория": Аудеро, Берешински (Габбьядини 59), А. Феррари, Мурильо, Ауджелло, Ринкон, Вильяр (Виейра 86), Лерис, Сабири, Джуричич (Верре 78), Капуто (Квальярелла 78)

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Кьер, Эрнандес, Тонали, Побега (Вранкс 78), Мессиас (Томори 59), Де Кетеларе (Беннасер 71), Леау, Жиру

Предупреждения: А. Феррари 54, Вильяр 66, Квальярелла 90+3, Ауджелло 90+5, Лерис 90+6 - Леау 17

Удаление: Леау 47 (вторая желтая)

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Милан
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