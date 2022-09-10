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Серия А. Милан забивает вдесятером и побеждает
Ожидаемо сложный выезд чемпиона
ANSA
Серия А. Шестой тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Сампдория" - "Милан" 1:2
Голы: Джуричич 57 - Мессиас 6, Жиру 66 (пен.)
"Сампдория": Аудеро, Берешински (Габбьядини 59), А. Феррари, Мурильо, Ауджелло, Ринкон, Вильяр (Виейра 86), Лерис, Сабири, Джуричич (Верре 78), Капуто (Квальярелла 78)
"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Кьер, Эрнандес, Тонали, Побега (Вранкс 78), Мессиас (Томори 59), Де Кетеларе (Беннасер 71), Леау, Жиру
Предупреждения: А. Феррари 54, Вильяр 66, Квальярелла 90+3, Ауджелло 90+5, Лерис 90+6 - Леау 17
Удаление: Леау 47 (вторая желтая)
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
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