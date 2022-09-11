Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли: Это была тяжелая победа. Сампдория уже отбирала очки у Ювентуса и Лацио
Тренер похвалил своих подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу клуба над "Сампдорией" (2:1) в Серии А:
"Мы провели хороший первый тайм и могли забить больше голов. Но это была тяжелая победа, нам пришлось стиснуть зубы, играя вдесятером. Парни усердно цеплялись за каждый мяч.
"Сампдория" уже отбирала очки здесь у "Ювентуса" и "Лацио", так что нам было непросто. Мы сказали себе, что хотим делать меньше технических ошибок, и, думаю, сегодня нам это удалось, так что мы на правильном пути", – сказал главный тренер "Милана".
Популярное сейчас
- Экс-игрок Шахтера Исмаили снова забил за Лилль. Видео
- Серия А. Милан забивает вдесятером и побеждает
- Павелко: россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций
- Интер - Торино: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.09.2022
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО