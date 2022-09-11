Пиоли: Это была тяжелая победа. Сампдория уже отбирала очки у Ювентуса и Лацио

Наставник "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу клуба над "Сампдорией" (2:1) в Серии А:

"Мы провели хороший первый тайм и могли забить больше голов. Но это была тяжелая победа, нам пришлось стиснуть зубы, играя вдесятером. Парни усердно цеплялись за каждый мяч.

"Сампдория" уже отбирала очки здесь у "Ювентуса" и "Лацио", так что нам было непросто. Мы сказали себе, что хотим делать меньше технических ошибок, и, думаю, сегодня нам это удалось, так что мы на правильном пути", – сказал главный тренер "Милана".