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Аталанта - Кремонезе 1:1. Обзор матча и видео голов
Малиновский вышел во втором тайме
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома упустила победу над новичком лиги "Кремонезе". Подопечные Гасперини открыли счет на 74-й минуте, благодаря забитому мячу Демираля. Но спустя уже 4 минуты гости сравняли счет. Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и провел на поле 34 минуты.
Серия А. Шестой тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
Голы: Демираль 74 - Валери 78
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