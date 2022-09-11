Аталанта - Кремонезе 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома упустила победу над новичком лиги "Кремонезе". Подопечные Гасперини открыли счет на 74-й минуте, благодаря забитому мячу Демираля. Но спустя уже 4 минуты гости сравняли счет. Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и провел на поле 34 минуты.

Серия А. Шестой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Кремонезе" 1:1

Голы: Демираль 74 - Валери 78