Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Фиорентина разваливается под давлением Еврокубков, Удинезе выше Интера и Ювентуса
Флорентийцы ниже "Салернитаны"
Forbes
Серия А. Шестой тур
Болонья. "Ренато Даль"Ара"
"Болонья" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Барроу 59, Арнаутович 62 - Кварта 54
"Болонья": Скорупски, Пош, Медель (Бонифаци 79), Лукуми, Касиус (Де Сильвестри 79), Сориано, Схутен, Айбишер, Камбиазо (Ликояннис 61), Арнаутович (Орсолини 72), Барроу
"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Венути 46), Кварта, Игор, Бираги, Бонавентура, Амрабат (Мандрагора 85), Барак (Иконе 72), Куаме (Кабрал 85), Йович, Соттил (Сапонара 46)
Предупреждения: Ликояннис 87 - Куаме 46, Амрабат 50, Игор 90+1
Удаление: Игор 90+6 (вторая желтая)
===========
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Монца" 1:1
Голы: Х. Гонсалес 48 - Сенси 35
===========
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Удинезе" 1:3
Голы: Фраттези 33 - Бету 75, 90+3, Самарджич 90+1
Удаление: Руан 43 (С, прямая красная)
Популярное сейчас
- Динамо - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
- УАФ сменила тренеров двух юношеских сборных Украины
- Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов
- Кварацхелия - лучший игрок августа в итальянской Серии А
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО