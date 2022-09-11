  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Фиорентина разваливается под давлением Еврокубков, Удинезе выше Интера и Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Фиорентина разваливается под давлением Еврокубков, Удинезе выше Интера и Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Флорентийцы ниже "Салернитаны"

Серия А. Фиорентина разваливается под давлением Еврокубков, Удинезе выше Интера и Ювентуса

Forbes

UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Шестой тур

Болонья. "Ренато Даль"Ара"

"Болонья" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Барроу 59, Арнаутович 62 - Кварта 54

"Болонья": Скорупски, Пош, Медель (Бонифаци 79), Лукуми, Касиус (Де Сильвестри 79), Сориано, Схутен, Айбишер, Камбиазо (Ликояннис 61), Арнаутович (Орсолини 72), Барроу

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Венути 46), Кварта, Игор, Бираги, Бонавентура, Амрабат (Мандрагора 85), Барак (Иконе 72), Куаме (Кабрал 85), Йович, Соттил (Сапонара 46)

Предупреждения: Ликояннис 87 - Куаме 46, Амрабат 50, Игор 90+1

Удаление: Игор 90+6 (вторая желтая)

===========

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Монца" 1:1

Голы: Х. Гонсалес 48 - Сенси 35

===========

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Удинезе" 1:3

Голы: Фраттези 33 - Бету 75, 90+3, Самарджич 90+1

Удаление: Руан 43 (С, прямая красная)

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде