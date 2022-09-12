Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забил "гол", снял футболку, получил красную. Обзор драматичного матча Ювентус – Салернитана 2:2
Невероятный вечер в Турине
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ювентус" все-таки сыграл вничью с "Салернитаной". В компенсированное время поединка Бонуччи сравнял счет (2:2), а затем Милик после корнера отправил третий гол в ворота гостей, казалось бы, победный. Аркадиуш отпраздновал бурно, сняв футболку и побежав к фанатам, однако ВАР углядел, что все тот же Бонуччи в момент удара Милика находился в офсайде. Арбитр посчитал, что Леонардо влиял на эпизод, поэтому встреча завершилась боевым паритетом.
К тому же добавим, за "джерси" Милик получил второй "горчичник". После этого матча "Ювентус" набрал 10 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. Аллегри, Куадрадо и Фасио удалили из-за начавшейся потасовки и споры с арбитром.
На Sky Sport Italia был даже опубликован снимок с расчетами, согласно которым Бонуччи не был в офсайде, потому что Кандрева был ближе к линии ворот на 48 сантиметров. В Серии А утверждают, что позиция Кандревы была принята во внимание. При этом руководство лиги отметило, что VAR имеет специальный алгоритм, которого нет у Sky Sport Italia, и который позволяет более точно рассчитывать позицию каждого игрока на поле с учетом позиции камер.
Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Италии между "Юве" и "Салернитаной".
Турин. "Альянц Стадиум".
"Ювентус" – "Салернитана" 2:2
Голы: Бремер (51), Бонуччи (90+3) – Кандрева (18), Пентек (45+5, с пенальти)
Популярное сейчас
- Добавили еще один самолет и 300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Ночной террор: россияне ударили по Днепропетровщине, Запорожью, Краматорску и Харькову, есть жертвы
- Тренер Львова: Я не буду комментировать решение судей
- Гасперини: Получается, у Аталанты нет особого таланта в атаке
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО