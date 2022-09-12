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Забил "гол", снял футболку, получил красную. Обзор драматичного матча Ювентус – Салернитана 2:2

Италия
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Невероятный вечер в Турине

Забил "гол", снял футболку, получил красную. Обзор драматичного матча Ювентус – Салернитана 2:2

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ювентус" все-таки сыграл вничью с "Салернитаной". В компенсированное время поединка Бонуччи сравнял счет (2:2), а затем Милик после корнера отправил третий гол в ворота гостей, казалось бы, победный. Аркадиуш отпраздновал бурно, сняв футболку и побежав к фанатам, однако ВАР углядел, что все тот же Бонуччи в момент удара Милика находился в офсайде. Арбитр посчитал, что Леонардо влиял на эпизод, поэтому встреча завершилась боевым паритетом.

К тому же добавим, за "джерси" Милик получил второй "горчичник". После этого матча "Ювентус" набрал 10 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. Аллегри, Куадрадо и Фасио удалили из-за начавшейся потасовки и споры с арбитром.

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На Sky Sport Italia был даже опубликован снимок с расчетами, согласно которым Бонуччи не был в офсайде, потому что Кандрева был ближе к линии ворот на 48 сантиметров. В Серии А утверждают, что позиция Кандревы была принята во внимание. При этом руководство лиги отметило, что VAR имеет специальный алгоритм, которого нет у Sky Sport Italia, и который позволяет более точно рассчитывать позицию каждого игрока на поле с учетом позиции камер.

Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Италии между "Юве" и "Салернитаной".

Турин. "Альянц Стадиум".

"Ювентус" – "Салернитана" 2:2

Голы: Бремер (51), Бонуччи (90+3) – Кандрева (18), Пентек (45+5, с пенальти)

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Салернитана Аркадиуш Милик
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