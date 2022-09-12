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Экс-наставник Специи назначен новым главным тренером Болоньи
На этой должности он сменил Синишу Михайловича
Фото: bolognafc1909
"Болонья" на своем официальном сайте объявила о назначении ного главного тренера команды. Им стал экс-игрок сборной Италии Тиаго Мотта. На этой должности он заменил Синишу Михайловича, который был уволен на прошлой неделе.
Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до 30 июня2024 года.
Предыдущем местом работы Мотты была итальянская "Специя", где он работал с украинцем Виктором Коваленко. Ранее он также тренировал "ПСЖ" U-19, а с октябрь по декабрь 2019 года возглавлял "Дженоа".
После шести сыгранных матчей "Болонья" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 6 очков.
Welcome to Bologna, Mister! ????????????#WeAreOne pic.twitter.com/I7B1DtImck— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) September 12, 2022
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