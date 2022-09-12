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Экс-наставник Специи назначен новым главным тренером Болоньи

Италия
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На этой должности он сменил Синишу Михайловича

Экс-наставник Специи назначен новым главным тренером Болоньи

Фото: bolognafc1909

Новина українською

"Болонья" на своем официальном сайте объявила о назначении ного главного тренера команды. Им стал экс-игрок сборной Италии Тиаго Мотта. На этой должности он заменил Синишу Михайловича, который был уволен на прошлой неделе.

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до 30 июня2024 года.

Предыдущем местом работы Мотты была итальянская "Специя", где он работал с украинцем Виктором Коваленко. Ранее он также тренировал "ПСЖ" U-19, а с октябрь по декабрь 2019 года возглавлял "Дженоа".

После шести сыгранных матчей "Болонья" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 6 очков.

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В статье: Тиаго Мотта Болонья
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Источник:
bolognafc.it

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