Тяжело после Еврокубков и с ВАР. Итоги шестого тура Серии А

Наполи 1 - 0 Специя

Интер 1 - 0 Торино

Сампдория 1 - 2 Милан

Аталанта 1 - 1 Кремонезе

Болонья 2 - 1 Фиорентина

Лечче 1 - 1 Монца

Сассуоло 1 - 3 Удинезе

Лацио 2 - 0 Эллас Верона

Ювентус 2 - 2 Салернитана

Эмполи 1 - 2 Рома

Тур лиги после первого тура группового турнира Еврокубков всегда опасен для их участников. Усталость накапливается, настрой и эмоции матчей в Европе часто трудно перенести на лигу. В шестом туре сезона 2022/23 все это также проявлялось. Никто не выиграл легко, большинству было по-настоящему тяжело. Тяжело было и судейскому корпусу, вынужденному противостоять скандалам.

"Наполи", "Интер" и "Милан"

"Наполи" уже оступался в этом сезоне после больших побед. Подтверждая свой столетний диагноз лузерства. После выноса "Ливерпуля" эйфория была неимоверной, эту победу даже называли лучшей в Еврокубковой истории клуба. И Лучано Спаллетти уже достаточно умен, чтобы понимать, чем такие фестивали чреваты. Ещё на послематчевой пресс-конференции в среду он начал говорить о "Специи", об опасности соперника, выигравшего два предыдущих матча в Неаполе.

На жаре, медленно, против "автобуса", без травмированного таранного форварда Осимхена, через всего 64 часа после "Ливерпуля" "Наполи" отыграл серо. Создал мало, несмотря на 28 ударов по воротам. Пришлось ждать до 89-ой минуты. Запасного Распадори, начавшего каденцию в клубе слабовато. Одна из надежд атаки сборной Италии наконец-то завелась. И после матча говорила о мурашках на коже и об одном из наибольших впечатлений в жизни.

Спаллетти заявил об "абсолютно заслуженной победе", характере, терпении, чего "в предыдущем сезоне нам часто не хватало". Да не хватало в предыдущем домашнем матче лиги, ничейном против "Лечче". Потому эта победа так важна.

У "Интера" никаких больших побед в этом сезоне не было. Были большие поражения. Три в четырех предыдущих матчах. Был свист собственных болельщиков, экстренное заседание руководства с тренерским штабом и игроками, распространение хэштегов #Inzaghiout в соцсетях. Было вынужденное выступление Генерального директора Джузеппе Маротты перед камерами с призывами успокоиться и найти здоровый реализм. Здесь победа была нужна для выхода из серьёзного кризиса.

Никто не думал, что кусачий, крайне неприятный "Торино" удастся победить уверенно. Первый тайм и вовсе был слабым и скучным, без ударов в створ ворот гостей. Миланская публика оглушительно свистела. Во втором вратарь "Интера" Ханданович работал тяжело. Tuttosport даже заявил, что надел плащ Супермена. И все же "нерадзурри" удалось добавить в концовке, наиграть на гол и забить его. Также на 89-ой минуте. Силами опорников Бареллы и Брозовича.

Симоне Индзаги говорил о желании победить любой ценой, о страданиях. Не об игре. Игры сейчас нет. Сейчас важен лишь результат.

"Милану" не пришлось ждать до 89-ой минуты, но его также ожидало непростое испытание. Играть вдесятером с 49-ой. Да ещё и удален был безоговорочный лидер его атаки - Рафаэль Леау. А почти сразу после этого был пропущен гол. В целом выезд в Геную продолжил серию невзрачных матчей с начала сезона, которую временно прервала лишь победа в дерби. Здесь даже ранний гол не помог закрыть вопрос. А победу принёс лишь волейбол соперника в своей штрафной.

Тем не менее, победа добыта. В месте, где не победили "Ювентус" и "Лацио". Первая гостевая в сезоне во всех турнирах. Победа на характере, чемпионская. "Она крайне важна. Не потому что после дерби, а в плане сердца и нацеленности. Нам пришлось копать глубоко, вычерпывать все резервы и оставить все на поле, но мы доказали, что большая команда. Мы должны были выдавить последние капли энергии для этой победы", - подытожил Сандро Тонали.

"Лацио" и "Рома"

Вряд ли многие ожидали, что именно "Лацио" среди грандов одержит более спокойную победу. Он, как и "Наполи", рисковал поддаться эйфории. После 4:2 над "Фейеноордом" в Лиге Европы и разговоров о пришествии Сарризма. Маурицио Сарри ещё и назвал "Верону" (у которой "Лацио" не выиграл три домашних матча подряд) одним из худших соперников после изнуряющих матчей ЛЕ из-за его динамизма и агрессии. И даже решил освежить, сменить весь свой центр поля.

Яркой победа точно не получилась. Опасных моментов и ударов по воротам вообще явно не хватало. В третьей четверти матча римляне уступали по игре. Но в целом в матче не уступили в агрессии и динамизме, в последней его стадии организовали серию контратак и свои голы нашли. Победа без надрыва. Что для "Лацио" непривычно, и потому важно.

У "Ромы" получилось что-то среднее. И без надрыва, без драм, со смазанным пенальти и двумя отличными моментами с игры в концовке уже после 2:1. Со вторым матчем из семи в сезоне во всех турнирах с более одного мяча. Но и непросто, нервно, с финальным свистком лишь на 99-ой минуте. С проигранными отрезками. С 13:20 по ударам по воротам, 47:53 по владению мячом. Пришлось выкладываться, бороться, полагаться на красивый дальний удар и ассист Дибалы.

Впрочем, в конце концов, Пауло - часть команды, её лидер и должен вытаскивать её в непростых ситуациях. Особенно той, которая сложилась после 0:4 в Удине, сразу же 1:2 в Болгарии, на фоне серии травм. Здесь была важна только победа. Вот и Жозе Моуриньо говорил после матча о страданиях, о сложном сопернике, на вопрос, выиграла ли бы команда этот матч без Дибалы, ответил: "Не знаю". Но в итоге остался доволен.

"Аталанта" и "Фиорентина"

"Аталанта" была близка к победе без надрыва при бледной игре. В сезоне 2022/23 у неё все такие. Однако Джан Пьеро Гасперини предупреждал об агрессивном и организованном "Кремонезе", призвал ни в коем случае не думать, что победа как-нибудь придет и оказался прав. Впрочем, прокол логичный, если вспомнить, что запас прочности команды ныне невелик. Когда-то это должно было случиться. Не удивляет, что и дома, где выиграла в 2022-ом году в лиге лишь дважды.

Гасперини после матча почти злорадно говорил об недостатке качества в атаке. Он кричал об этом все лето. Но когда команда выдаёт лишь 76 процентов точных передач, часто играет длинными мячами в никуда и пропускает через четыре минуты после забитого из-за ошибки вратаря - дело не только в атаке.

Дело "Фиорентины" также не только в атаке. Хотя она и не забивала более одного мяча в семи последних матчах во всех турнирах (ни в одном из них не победив). Крайне медленная игра, пропущенные контратаки, упущенный 0:1 и поражение в Апеннинском дерби, первое в 17-ти, из другой оперы. Игра в Еврокубках и травмы несомненно сильно мешают, но в команде уж слишком цепляются за эти оправдания неудач.

Винченцо Итальяно назвал поражение "сумасшествием". "Не думал, что мы проиграем после того, как забили. Мы пропустили с двух мячей, которые просто забросили туда. Это неприемлемо. Мы играли не твердо, это наша вина и я беру на себя ответственность". А спортивный директор Даниэле Праде, также признав не лучшую игру, добавил справедливые, но бесполезные жалобы на арбитров, засчитавших гол Арнаутовича после движения локтем Касиуса по голове Кварты.

"Ювентус" - "Салернитана"

Настоящим сумасшествием в сопровождении настоящего ВАР-скандала был матч в Турине. Наиболее интересный и скандальный с начала сезона, а то и последних лет. В нем было все. Пенальти в обе стороны, один - не реализованный, но добитый, голы в добавленное время обоих таймов, драка и удаление за нее двух игроков. Камбек с 0:2 на 3:2, его празднование Аркадиушем Миликом со снятой футболкой, вторая желтая карточка за это, а в итоге отмена гола. Просто невероятно!

Главный вопрос - вокруг отмены гола Милика. О ней СМИ и соцсети просто бушуют. Причем сразу после матча говорили о том, а действительно ли офсайд Бонуччи был активным. Сам Лео и игроки "Юве" заявляли, что он ничем не мешал вратарю, и шансов отбить удар Милика у Сепе не было. Но ведь мешал Лео защитникам, которые иначе бы накрывали поляка. Отменять удаление поляка из-за отмены гола - также не то, ведь снимать футболку запрещено в любой момент матча.

Но вот позже начали появляться фото и видео иного рода. На них игрок гостей Кандрева остается возле углового флажка и тем самым оставляет Бонуччи онсайд. На это же Судейский комитет ответил, что ВАР не располагал камерами под таким углом. Что вызвало еще больший скандал. Фабио Каресса из Sky говорит о "худшей и просто невероятной ошибке эры ВАР", тот же Бонуччи написал о грабеже, а глава юридического департамента "Салернитаны" ответил обвинениями в ошибках судей в пользу туринцев...

Все же в итоге нужно задать хотя бы маленький вопрос о футболе. Что означают эти игра и результат "Ювентуса"? Победить он не заслужил, первый тайм провалил, проиграв 5:6 по ударам по воротам и 0:2 по голам. "С такой игрой мы не дойдем никуда" (Бонуччи). Во втором резко добавил в интенсивности, о чем в последнее время говорил Массимилиано Аллегри, но создал не так много и проигрывал до 92-ой минуты. От "Юве" требуется гораздо больше.

Другие

"Салернитана" играла в Турине быстро, смело и агрессивно. На равных. "Специя" и "Торино" держались 88 минут, и их ничьи, исходя из течения матчей, никто бы не воспринял удивленно. "Кремонезе" отыгрался на выезде против лидера лиги, "Сампдория" сильно осложнила жизнь чемпиону. "Болонья" сразу после увольнения Синиши Михайловича, еще без постоянного тренера, победила впервые в сезоне. "Монца" наконец-то набрала первое очко в истории в Серии А.

Впрочем, прежде всего среди неграндов следует отметить "Удинезе". Хотя он и играл против такого же негранда и еще и в численном большинстве больше тайма. После 1:0 над "Фиорентиной" и особенно 4:0 над "Ромой" существовала явная опасность эйфории, витания в облаках. Вообще-то, фриуланцы пропустили первыми от "Сассуоло" и до 75-ой минуты не забивали. Но в итоге проявили характер и добыли четвертую победу подряд.

Украинский след

Слова Гасперини о недостаточной талантливости атаки относились и к Руслану Малиновскому. Он действовал вместе с Лукманом позади единственного форварда Муриэля, но не обострял. Что с украинцем случается крайне редко. Ни одного паса под удар, один удар - издали, заблокированный. В плане работы на поле ситуация была получше. Руслан и прессинговал высоко, и помогал разыгрывать мяч в глубине. Но делал это медленно и с ошибками.

В первом тайме его показатели - 37 касаний мяча, 27 передац - были вторыми в команде. 85 процентов точности передач - третьи. Но к уходу с поля на 56-ой минуте Руслан остановился с 32-мя передачами и 49-мя касаниями. Лишь по второму показателю он был вторым в команде, по первому, как и по процентам передач (78), упал.





Оценки - большей частью "5.5". Были и "шестерки" (Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport). А изредка даже попадались плохие "пятерки" (Tuttosport). Отмечали его попытки дирижировать игрой, помощь между линиями, но и ошибки, потери. Также удивляясь отсутствию остроты. "5.5" - моя оценка.

Виктор Коваленко после двух выходов в первых 11-ти подряд довольно неожиданно отошел в запас. Появился на поле на 62-ой минуте на позиции правого опорника. В это время "Наполи" наконец перешел к полному доминированию. Украинец коснулся мяча 12 раз, отдал девять передач. Пробил со штрафного с фланга по воротам, но не попал. На 89-ой минуте стелился в подкате, но рикошет от Гаэтано при простреле провел мяч мимо украинца к Распадори.

Оценки - "5.5" (Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport) и "5". Трудно сказать, какая из них логичнее.

Лучший игрок тура - Пауло Дибала ("Рома"). Без него бы не выиграли

Прорыв тура - "Ювентус". Все же вернулся с 0:2 и чуть не выиграл

Разочарование тура - "Аталанта". Потеряла первое место из-за ничьей дома с новичком

Лучший вратарь тура - Самир Ханданович ("Интер"). Его победа

Лучший тренер тура - Андреа Соттил ("Удинезе"). Все три гола вышедших на замену