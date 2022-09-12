Серия А. Сложная и важная выездная победа Ромы

Серия А. Шестой тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Рома" 1:2

Голы: Бандинелли 43 - Дибала 17, Абрахам 71

Нереализованный пенальти: Лоренцо Пеллегрини 80 (перекладина)

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи (Касаче 52), Бандинелли, Хаас (Акпа-Акпро 63), Марин (Камбиаджи 82), Пьяца (Байрами 63), Ламмерс (Грасси 82), Сатриано

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола (Винья 90+8), Дибала (Бове 81), Лоренцо Пеллегрини (Камара 90+6), Абрахам (Белотти 81)

Предупреждения: Паризи 27, Исмаили 60, Акпа-Акпро 65 - Челик 90

Удаление: Акпа-Акпро 87 (вторая желтая)

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Почти эйфория "Ромы" после начала сезона десятью очками в четырех матчах с одним пропущенным сразу же улетучилась с 0:4 в Удине. Уж точно - после немедленного поражения другого типа - на 88-ой минуте от "Лудогорца" в Лиге Европы. А жестокий календарь подсунул третий гостевой матч подряд. Против команды, не проигравшей в последних четырёх матчах и в концовке предыдущего сезона победившей "Наполи" и "Аталанту". Пусть и начавшей летом перестройку.

Наставник тосканцев Паоло Дзанетти заявлял, что не желает строить баррикады, не желает быть просто зрителями, а хочет играть в свою игру. Его команда точно пыталась. Хотя проспала начало матча, в котором даже владела мячом крайне мало. Проспала дважды Дибалу. Как раз с линии вратарской он умудрился попасть в каркас ворот. А вот с дуги полукруга перед штрафной классно закрутил почти в "девятку". Ho после этого и до конца тайма хозяева доминировали.

До перерыва "Эмполи" сумел выйти вперед и по владению мячом, и по ударам. Сатриано замкнул ударом головой в стойку. А Бандинелли той же частью тела, мягко, в ворота с навеса Стояновича.

Второй тайм "Рома" начала практически штурмом. Паризи пришлось тащить с линии ворот. "Эмполи" опомнился, Сатриано прорвался и должен был попадать. Попал Абрахам, с линии вратарской, после отличной работы Дибалы. Далее же хозяева пытались давить, гости в контратаках заработали пенальти (Пеллегрини пробил в перекладину) и удар Бове в упор (вратарь). А в обороне - удаление Акпа-Акпро за игру высоко поднятой ногой. Пару же ударов оппонентов Патрисиу взял четко.

Бурный сложный матч. Который из-за постоянных остановок, споров был завершен лишь на 99-ой минуте. В котором "Рома" уступила по владению мячом и ударам по воротам. Тем не менее, по важнейшему показателю победила и прервала неприятную серию. Продолжив приятную - в четырех матчах в сезоне забивала первой, во всех них побеждала. Важный результат команды Жозе Моуриньо. Теперь она всего в одном очке позади первого места.