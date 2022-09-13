Монца уволила тренера, впервые выведшего в истории команду в Серию А

"Монца" уволила главного тренера команды Джованни Строппы, сообщается на официальном сайте клуба.

Итальянская команда катастрофически плохо стартовала в чемпионате Италии, потерпев пять поражений подряд. А в прошлом туре набрала первое очко, сыграв вничью с "Лечче"(1:1). При этом клуб располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Серии А.

Строппа возглавил "Монцу" в июле 2021 года и в минувшем сезоне впервые в 110-летней истории клуба вывел команду в высший дивизион Италии. Клуб также сообщил, что новым наставником назначен Раффаэле Палладино, ранее работавший с молодежной командой "Монцы". Правда, не отмечается, останется ли тренер на постоянной основе, или все же будет исполнять обязанности временного коуча.

К слову, за "Монцу" играет арендованный у донецкого "Шахтера" Марлон.