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ЛЧ. Спокойная победа Интера в Чехии ротационным составом
Получилось неожиданно легко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Группа С. Второй тур Пльзень. "Дусан Арена" "Виктория" Пльзень - "Интер" 0:2 Голы: Джеко 20, Думфриз 71 "Виктория": Станек, Гавел (Голик 77), Перница, Гейда, Йемелка, Калвах (Н'Диайе 76), Буха, Влканова (Чермак 85), Сикора (Йирка 72), Москера, Хоры (Бэсси 72) "Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио 64), Думфриз, Барелла (Гальярдини 73), Брозович (Асллани 84), Мхитарян (Чалханоглу 73), Гозенс, Джеко, Корреа (Лаутаро Мартинес 73) Предупреждения: Сикора 12, Калвах 15, Йемелка 22 - Бастони 61, Гальярдини 78 Удаление: Буха 62 (прямая красная) Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария) Вот спокойствия здесь мы не ожидали. Первый домашний матч сезона в группе Лиги Чемпионов для такой скромной команды как "Виктория" - большое событие, и при заполненных трибунах от неё ожидался интенсивный футбол. Тем более, что в Чехии ясно заявляли о наилучшем шансе набрать очки именно в этом матче. В "Интере" же неспокойно после трех поражений в четырех матчах и затем тяжелой победы над "Торино", собирают экстренные заседания, в соцсетях желают увольнения Симоне Индзаги. Прежде всего, хозяева сильно разочаровали. Своей пассивностью. Возможно, устали из-за такого плотного календаря. Гости же разочаровали стартовым составом с его дебютантом в клубе Ачерби, другими явными запасными Мхитаряном, Гозенсом, лидером атаки Лаутаро Мартинесом на скамье запасных. Генеральный директор Джузеппе Маротта будто подтвердил прямо перед стартовым свистком, что Серия А для команды важнее, на вопрос о составе ответив: "Удинезе" - сильная команда". Скорее оказалось, что "Виктория" - слабая. К 26-ой минуте её процент владения мячом не превысил восемнадцать, к концу тайма достиг аж 32-ух. Хотя она нанесла первый удар в матче (Москеру заблокировали), но далее лишь "Интер" перекатывал мяч. Без идей. Без искры. Впрочем, ему хватило одной. Гозенс и Корреа разыграли, Хоакин нашёл Джеко левее, а Эдин пробил низом под дальнюю стойку. В концовке тайма гости уже добавили. Джеко в контратаке пробил в ногу вратаря, удар Бастони головой также потащил Станек. В начале второго Джеко вновь, уже с линии штрафной, остановил Станек, а Думфриз головой не попал. Затем игра затихла, пока после просмотра видео не удалили Буху за въезд в Бареллу. После этого как раз хозяева бросили все силы вперёд, Шкриньяру и Д'Амброзио пришлось блокировать опасные удары. Но сработала контратака гостей. Джеко выложил правее Думфризу. Неожиданно лёгкая победа кризисного беспокойного ротационного "Интера" над слишком слабым соперником. Она добавит уверенности, но в плане борьбы за выход из группы ни о чем не говорит. А "Виктория" впервые в истории проигрывает дома итальянской команде, но её проблемы гораздо большие, чем эта статистика.
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