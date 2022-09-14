Ибрагимович назвал условие, при котором будет готов завершить карьеру

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал интервью La Gazzetta dello Sport, где затронул тему своего будущего. Напомним, что 40-летний шведский форвард восстанавливается от травмы колена, из-за которой пропустит как минимум 3-4 месяца.

Когда я вернусь на поле? Конечно, вы увидите это. Когда я вернусь, меня услышат, можете на это рассчитывать. Я сделаю это с яростью".

О завершении карьеры: "Если я увижу игрока сильнее меня, я закончу. Но я его еще не видел..."

О борьбе за Скудетто в этом сезоне: "Да, мы стали даже сильнее, чем в прошлом году. В целом мы стали лучшей командой, мы укрепились во время летнего трансферного окна после чемпионства, и теперь у нас больше вариантов на скамейке запасных.

Нравится ли мне "Милан"? Это очевидно. Если бы мне он не нравился, меня бы здесь не было".

О де Кетеларе: "Де Кетеларе – топ, я так и говорю. Просто нужно дать ему немного времени, чтобы он вырос", – приводит слова Ибрагимовича SempreMilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что этим летом Златан заключил годичный контракт с миланской командой, в составе которой в сезоне-2021/22 стал чемпионом Италии.