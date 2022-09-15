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У Дибалы 4+1 в последних 5 матчах за Рому

Италия
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Аргентинец возвращается?

У Дибалы 4+1 в последних 5 матчах за Рому

Фото: https://twitter.com/OfficialASRoma

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Полузащитник "Ромы" Пауло Дибала открыл счет в матче Лиги Европы против "ХИКа"(3:0). Аргентинец забил во втором матче подряд.

Всего у него 5 очков по системе гол+пас в последних 5 играх (4 гола и 1 голевая передача).

"Дибала" перешел в "Рому" этим летом на правах свободного агента из "Ювентуса". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 35 миллионов евро.

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В статье: Лига Европы Рома (Рим) ХИК (Хельсинки) Пауло Дибала
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