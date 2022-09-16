Серия А. Через неделю после Ювентуса Салернитана проигрывает дома новичку

Серия А. Седьмой тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Лечче" 1:2

Голы: Х. Гонсалес 55 (автогол) - Сисей 43, Стрефецца 83

"Салернитана" начала сезон заявкой на статус крепкого середняка. Даже сенсации сезона. Она была разочарована упущенной в добавленное время победой в гостях над "Ювентусом" в предыдущем туре. Форвард "гранатовых" Кшиштоф Пьонтек заявил, что потеряла два очка, и из таких слов понятно, насколько хорошо чувствует себя команда. Но ведь прежде всего нужно доказывать против менее статусных соперников. Особенно новичков, и особенно дома. Потому поражение от "Лечче" весьма болезненно.

Хозяева даже не попадали в створ ворот в первом тайме, в целом в матче уступили по ударам по воротам со счетом 8:13. Прямо перед свистком на перерыв пропустили вследствие длинного паса на Сисея. Тот обошел вратаря и забил с острого угла. В начале второго тайма удалось отыграться. Угловой Гонсалес смачным ударом срезал в собственные ворота. Но и у Стрефеццы в концовке матча получился смачный удар - из-за пределов штрафной в "девятку".

Первая победа "Лечче" в сезоне. У "Салернитаны" также остается лишь одна.