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Клаудио Раньери отказался возглавить Монцу
В январе он был уволен из Уотфорда
Фото: Eurosport
Итальянский тренер Клаудио Раньери, наиболее известный по своей победе в чемпионате Англии с "Лестером" в сезоне 2015/16, отказался возглавить "Монцу". Коуч не работал с января 2022 года.
Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, Раньери позвонили из менеджмента "Монцы" после увольнения Джованни Строппы с поста главного тренера, и предложили занять вакантное место. Клаудио отказался.
Последним местом работы коуча был "Уотфорд", откуда его уволили после четырех месяцев за неудовлетворительные результаты. До того были "Сампдория", "Рома", "Фулхэм", "Нант", "Лестер" и прочие. "Монцу" же в итоге возглавил Раффаэле Палладино.
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