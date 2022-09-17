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Клаудио Раньери отказался возглавить Монцу

Италия
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В январе он был уволен из Уотфорда

Клаудио Раньери отказался возглавить Монцу

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский тренер Клаудио Раньери, наиболее известный по своей победе в чемпионате Англии с "Лестером" в сезоне 2015/16, отказался возглавить "Монцу". Коуч не работал с января 2022 года.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, Раньери позвонили из менеджмента "Монцы" после увольнения Джованни Строппы с поста главного тренера, и предложили занять вакантное место. Клаудио отказался.

Последним местом работы коуча был "Уотфорд", откуда его уволили после четырех месяцев за неудовлетворительные результаты. До того были "Сампдория", "Рома", "Фулхэм", "Нант", "Лестер" и прочие. "Монцу" же в итоге возглавил Раффаэле Палладино.

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В статье: Клаудио Раньери Монца
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