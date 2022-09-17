Аллегри: Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера Ювентуса под угрозой. Смешно!

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимиляно Аллегри прокомментировал возможное увольнение с должности:

“Я пропустил все слухи о том, что Аллегри близок к увольнению. Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера под угрозой. Смешно!

Я уверен в нашем будущем, поэтому я сказал игрокам: не портите мне международный перерыв, мне нужно немного отдохнуть”, - отметил специалист.