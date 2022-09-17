  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллегри: Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера Ювентуса под угрозой. Смешно!
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллегри: Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера Ювентуса под угрозой. Смешно!

Италия
(1 голосов)

А результаты улыбку вызывают только у врагов "старой сеньоры"

Аллегри: Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера Ювентуса под угрозой. Смешно!

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимиляно Аллегри прокомментировал возможное увольнение с должности:

“Я пропустил все слухи о том, что Аллегри близок к увольнению. Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера под угрозой. Смешно!

Я уверен в нашем будущем, поэтому я сказал игрокам: не портите мне международный перерыв, мне нужно немного отдохнуть”, - отметил специалист.

Отметим, что после шести туров Серии А "Ювентус" занимает восьмое место с 10 очками в активе. Кроме этого, туринцы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов с двух поражений, идя на третьем месте. Позади них только "Маккаби Хайфа" из-за худшей разницы забитых-пропущенных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде