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Аллегри: Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера Ювентуса под угрозой. Смешно!
А результаты улыбку вызывают только у врагов "старой сеньоры"
Фото: twitter.com/juventusfc
Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимиляно Аллегри прокомментировал возможное увольнение с должности:
“Я пропустил все слухи о том, что Аллегри близок к увольнению. Одна плохая игра и пресса говорит, что моя должность тренера под угрозой. Смешно!
Я уверен в нашем будущем, поэтому я сказал игрокам: не портите мне международный перерыв, мне нужно немного отдохнуть”, - отметил специалист.
Отметим, что после шести туров Серии А "Ювентус" занимает восьмое место с 10 очками в активе. Кроме этого, туринцы стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов с двух поражений, идя на третьем месте. Позади них только "Маккаби Хайфа" из-за худшей разницы забитых-пропущенных.
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