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Серия А. Болонья проигрывает дома в первом матче Тьяго Мотты
Первая победа "Эмполи"
Серия А. Седьмой тур Болонья. "Ренато Даль'Ара" "Болонья" - "Эмполи" 0:1 Гол: Бандинелли 75 Для первой победы в сезоне "Болонье" пришлось уволить главного тренера Синишу Михайловича и выйти на матч против "Фиорентины" с временным. Тогда удалось совершить камбек с 0:1. Сегодня "россоблу", уже с постоянным главным тренером Тьяго Моттой, принимали вроде бы более слабый "Эмполи", вообще не побеждавший в сезоне 2022/23. Но как раз и позволили ему одержать первую победу в сезоне. Единственный гол забил Бандинелли. Скорупски отчаянно прервал прострел Хендерсона, но Филиппо набежал первым. После этого атакеры хозяев Арнаутович и Зиркзее из пределов вратарской после подач угловых могли забить, но обоих остановил каркас ворот. "Эмполи" выходит на 11-ое место, "Болонья" на 15-ом.
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