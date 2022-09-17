Серия А. Болонья проигрывает дома в первом матче Тьяго Мотты

Серия А. Седьмой тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

: Бандинелли 75

Для первой победы в сезоне "Болонье" пришлось уволить главного тренера Синишу Михайловича и выйти на матч против "Фиорентины" с временным. Тогда удалось совершить камбек с 0:1. Сегодня "россоблу", уже с постоянным главным тренером Тьяго Моттой, принимали вроде бы более слабый "Эмполи", вообще не побеждавший в сезоне 2022/23. Но как раз и позволили ему одержать первую победу в сезоне.

Единственный гол забил Бандинелли. Скорупски отчаянно прервал прострел Хендерсона, но Филиппо набежал первым. После этого атакеры хозяев Арнаутович и Зиркзее из пределов вратарской после подач угловых могли забить, но обоих остановил каркас ворот.

"Эмполи" выходит на 11-ое место, "Болонья" на 15-ом.