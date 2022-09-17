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Интер может продлить аренду Лукаку на следующий сезон
Игрок не собирается возвращаться в Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может остаться в Италии на ближайшие сезоны. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
У команды есть возможность продлить аренду Лукаку на следующий сезон за € 10 млн, в текущем сезоне клуб отдал за это право € 8 млн. Сообщается, что миланцы могут арендовать Ромелу на несколько сезонов и плата за каждый из них будет снижаться, если "Интер" выкупит права на футболиста.
29-летний Лукаку выступал за "Интер" с 2019 по 2021 год. Год назад "Челси" вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в Италию.
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