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Интер может продлить аренду Лукаку на следующий сезон

Италия
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Игрок не собирается возвращаться в Англию

Интер может продлить аренду Лукаку на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может остаться в Италии на ближайшие сезоны. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У команды есть возможность продлить аренду Лукаку на следующий сезон за € 10 млн, в текущем сезоне клуб отдал за это право € 8 млн. Сообщается, что миланцы могут арендовать Ромелу на несколько сезонов и плата за каждый из них будет снижаться, если "Интер" выкупит права на футболиста.

29-летний Лукаку выступал за "Интер" с 2019 по 2021 год. Год назад "Челси" вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в Италию.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Италия)
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