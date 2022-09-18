Феноменаполи и его Кварадона. Неаполь в эйфории. Как всегда, слишком рано?

Серия А начинает напоминать вторую половину 80-х годов 20-го века. Нет, не по уровню игры. Марадоны, Ван Бастена, Гуллита, Райкарда, Клинсманна, Маттеуса здесь нет и близко. Но у "Наполи" есть Кварадона, у "Милана" - три не голландца, а бельгийца. Кроме того, одно Скудетто, как и тогда, у этих двоих отобрал "Интер". Как и тогда, "Ювентус" сразу после золотой эры страдает, бушует, ищет своего тренера и свой стиль. Как и тогда, есть кусачие андердоги. "Верона", "Сампдория", сейчас "Аталанта".

Это вовсе не означает, что "Милан" и "Наполи" сейчас установят свою гегемонию и возьмут по два Скудетто за пять лет. Не значит, что Хвича Кварацхелия станет Марадоной, а Шарль Де Кетеларе - Гуллитом. Но такие параллели проводить интересно. Причём атмосфера похожа. По крайней мере, в Неаполе говорят, что такой не было со времен Марадоны.

Феноменаполи

"Наполи" уже успели отгрузить столько комплиментов, что хватит на весь сезон. Заголовки после 4:1 над "Ливерпулем" (тяжелейшего поражения Англии в первом туре группового турнира Лиги Чемпионов с 2003-го года) пестрели словами "Феноменаполи", "Сверхзвуковой", "Мама, какой Наполи"! Говорили о лучшей победе в Еврокубковой истории Неаполя, о худшем поражении "Ливерпуля" в эру Юргена Клоппа. В конце концов, всего во второй раз в истории в турнире "Наполи" забил три мяча в первом тайме. Да ещё и смазал пенальти.

Corriere Dello Sport писал об этой победе как о "флаге нынешнего поколения, никогда не испытывавшего такие сильные эмоции".

Комплименты эти заслуженны. Клопповский прессинг "Наполи" ошеломил Клоппа, умение найти и использовать свободное пространство поразило. "Будто они играли с 12-ю игроками", - шокирован Энди Робертсон. Такой прессинг, такое движение также разорвали "Верону" (5:2), "Монцу" (4:0), "Рейнджерс" (3:0). В восьми матчах в сезоне во всех турнирах "Наполи" забил 20 мячей. А пропустил лишь пять. Он безоговорочно первый в Серии А по перехватам в атаке и ударам после них.

Причём не знаешь, кого прикрывать. Кварацхелия начал в клубе так, как никто не начинал с 2008-го года и как лишь один игрок моложе 22-ух лет (Эрлинг Холанд) начал в лигах Топ-5 за последние 15 сезонов. Хвича проходит соперников будто на мотоцикле. Со всех сторон. Три первых гола забил правой ногой, левой и головой. Его кличка "Кварадона", прилепившаяся уже после первого матча, даже не вызывает антагонизма и разговоров о кощунстве, настолько его уже обожают. Она, а также слово "феномен", звучат постоянно.

Пробивного форварда Осимхена подменяют мобильные Симеоне и Распадори. Опорника Лоботку Лучано Спаллетти сравнивает с Андресом Иньестой, а в СМИ называли Роботкой за огромный объем работы. Он и держит мяч в стиле Жоржиньо, и борется за него. Спортивный директор Кристиано Джунтоли шутил, что Ангисса умеет на поле все, кроме забивать, а Андре-Пьер уже забил "Ливерпулю". Ну а Пётр Зелински просто великолепен. Он уже с тремя голами и четырьмя ассистами в восьми матчах во всех турнирах. С позиции опорника.

Оборона в преддверии сезона с потерей Калиду Кулибали сильно беспокоила. Но кореец Ким Мин-Чже, купленный за 20 миллионов в "Фенербахче", играет отлично. Уже даже забил два мяча. А в обороне стал лидером в рекордные сроки. Спаллетти называет его монстром, глыбой, Команданте и не боится сравнивать с Кулибали. Беспокоил и вратарь. Все лето искали нового первого, говоря о Кейлоре Навасе, Кепе. Алекс Мерет же сидел на чемоданах, чувствуя себя брошенным, даже униженным. Но теперь он первый и очень надёжен.

После катастрофы

В сущности, летом вокруг клуба царил пессимизм. Corriere Dello Sport даже писал о "климате катастрофы", и подобных высказываний было очень много. Да даже после начала сезона, после 1:1 дома против новичка "Лечче", Спаллетти пришлось раздраженно отвечать на вопросы о негативном климате. Летом ушли легенды клуба Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Кулибали, первый вратарь Оспина, ведущий опорник Руис. Спаллетти до сих пор говорит и боится, что команде не хватит опыта, взрослости и характера.

Летом писали о возмущении болельщиков и их требованиях от владельца Аурелио Де Лаурентиса продать клуб, о их разочаровании в команде и в клубе, о том, что практически покидают клуб. О токсичном скептицизме, о ядовитой атмосфере. Писали о том, что Спаллетти балансирует на грани клубного нервного срыва. Сам тренер и его игроки на словах сохраняли спокойствие, заявляли, что "мы ещё заставим город влюбиться в команду вновь". Но в это мало кто верил.

Впрочем, в итоге с опозданием, но команду пополнили сильные игроки. Ким. Наконец-то левый защитник для конкуренции Оливера, на которого охотились два года. Опорник для конкуренции Ндомбеле из "Тоттенхэма". Надежда атаки сборной Италии Распадори, автор 17-ти голов в лиге в предыдущем сезоне Симеоне. Эти двое при подписании, при первом голе плакали, восхищались, Джованни говорил, что мечта каждого аргентинца играть за этот клуб. Ну а Кварацхелия за десять миллионов кажется просто кражей десятилетия.

В итоге "Наполи" объявили победителем Меркато, а работу Джунтоли - мастер-классом. Тем более, что трансферное сальдо лета-2022 положительное (12 миллионов), а банк зарплат уменьшен на целых 37. Со ста десяти до почти смешных на таком уровне 73-ех. Для этого и отпустили всех дорогостоящих ветеранов. Для этого и запустили, как говорят СМИ, революционный процесс. И он даже не выглядит болезненно. Совершенно наоборот.

Спаллетти попытался немного прояснить причины такого прорыва. Объясняет, что эта революция должна была состояться ещё год назад, и Де Лаурентис сразу же предупредил его о плане существенно омолодить команду, сильно урезая зарплатную ведомость. То есть было время подготовиться. Рассказывает, что команда сезона 2021/22 вообще была не его, а сам он хотел перейти на тактическую схему 4-3-3 и делать упор не на владение мячом, а на агрессию, скорость, прессинг, вертикальный футбол. То есть и к этому готовились.

Тогда смена игроков и позиций более чем логична. Инсинье сам по себе медленный и довольно однообразный игрок, любящий дриблинг, совершенно не любящий бегать, прессинговать. А в последние сезоны он сдал. В предыдущем забил лишь два гола с игры. Его преемник на левом фланге Кварацхелия уже забил больше. Когда игра команды была завязана на Лоренцо - играть быстро было невозможно. Руис также не любит прессинговать и также не быстр. Ну а Мертенс просто состарился.

Симеоне же и Распадори подходят к новой игре "Наполи" идеально. Как и Кварацхелия. Вперёд, и быстро. Перевод Зелински "на десять метров назад", которым ещё с предыдущего сезона грезил Спаллетти, также оказался попаданием в яблочко. В атаке из глубины на скорости поляк гораздо опаснее, чем в возне прямо перед штрафной площадкой. Кстати, информация к размышлению для Джан Пьеро Гасперини о Руслане Малиновском. Игроке, очень похожем по стилю на Зелински.

Да и, положа руку на сердце, а чего добилось поколение Инсинье, Мертенса, Кулибали? Поколение, как их назвал журналист Пеппе Янничелли, Великолепных лузеров. Исходя из клички Инсинье "Лоренцо Великолепный". Вторые места, один Кубок Италии, 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Наполи" запомнился восхитительной игрой в эру Сарризма, но не выиграл ничего, позорился в важнейших матчах, как признавался сам Сарри, проигрывая ещё в раздевалке. Праздновал Скудетто, когда ещё был на втором месте, и, как результат, проваливался.

А затем в каденцию Карло Анчелотти игроки устроили бунт против Де Лаурентиса. Говорят, что босс так этого и не простил, поставив себе целью выдавить всех лидеров бунта из клуба. Выдавил. И принёс свежий ветер. Принес атмосферу, позволяющую Алессандро Барбано из Corriere Dello Sport заявить: "Впервые с эры Марадоны такая эйфория и такой энтузиазм, Неаполь вновь влюблён в команду. И стадион вновь полон радости, надежды, мечтаний".

Новый или обыкновенный "Наполи"?

Бывший технический директор "Ромы" и "Интера" Вальтер Сабатини признает, что завидует работе Джунтоли и Спаллетти, построивших "радостную боевую машину". А Фабио Капелло говорит о духе, сплоченности команды, противопоставляя ситуации в "Ювентусе". Примечательно, поскольку "Наполи" не был сплочённее, организованнее, спокойнее "Ювентуса" никогда в истории. Кроме второй половины 80-х.

Впрочем, ясно, что праздновать крайне рано. Предыдущий сезон команда начала ещё лучше. Восемью победами подряд в лиге. Но завершила лишь третьей и без трофеев. Весной слово "Скудетто" в Неаполе начало звучать из каждого утюга, но команда тут же набрала одно очко в трех турах, теряя из-за пропущенных в добавленное время и камбека соперника. И такое случалось много раз в её истории. Да уже в этом сезоне после 9:2 в двух матчах и первой волны эйфории она не выиграла два матча подряд. Сейчас вторая волна.

Об атмосфере излишней эйфории, излишней увлечённости более вменяемые эксперты говорят и сейчас. В том числе тренер, принесший ей Скудетто 80-х, Оттавио Бьянки. Лоботка перед началом сезона говорил, что критика в адрес команды ей на пользу, поскольку снижает ожидания и давление. Теперь давление и ожидания вновь на пике, а в такой ситуации "Наполи" всегда падает. Спаллетти уже огрызается на тех, кто считает третье место в предыдущем сезоне неудачей: "Анчелотти выиграл Скудетто с этой командой?"

И даже если посмотреть на Лигу Чемпионов, видим, что после 0:3 от "Интера" в 2003-ем году "Арсенал" выиграл у него же в гостях со счетом 5:1. Тогда "Интер", как и сейчас "Наполи", выиграл два первых матча, но остался без 1/8 финала. Так что и здесь праздновать рано.

Сегодня ожидает выезд к чемпиону, "Милану". Шанс навязать ему борьбу как во второй половине 80-х, шанс заявить о серьёзности намерений. Но даже победа не будет обещать ничего. Поскольку для "Наполи" большие победы нередко опаснее, чем поражения.

Фото - ANSA