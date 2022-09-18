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Рома - Аталанта. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Рома - Аталанта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - ФК Рома / Автор неизвестен
Чемпионат Италии почти каждый тур радует своих зрителей топ-противостояниями. В седьмом туре таких будет два, одно из которых запланировано на 19:00. "Рома" Жозе Моуринью сыграет против "Аталанты", за которую играет Руслан Малиновский. Обе команды не слишком удачно провели прошлый чемпионат Италии, но обе настроены сражаться за максимальные позиции в этом сезоне.
Смотрите игру Серии А "Рома" – "Аталанта" на видеосервисе MEGOGO.
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