Рома - Аталанта. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Чемпионат Италии почти каждый тур радует своих зрителей топ-противостояниями. В седьмом туре таких будет два, одно из которых запланировано на 19:00. "Рома" Жозе Моуринью сыграет против "Аталанты", за которую играет Руслан Малиновский. Обе команды не слишком удачно провели прошлый чемпионат Италии, но обе настроены сражаться за максимальные позиции в этом сезоне.

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