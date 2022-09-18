Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке игрока сборной России - ФОТО

Депутат Европарламента Майкл Уоллес явился на заседание в футболке "Торино" с фамилией российского игрока Алексея Миранчука.

Пост с фотографией он выложил в своем Твиттере, подписав:

"Удачи "Торино" в матче против "Сассуоло". Вперед, Торо…”

Отметим, что Уоллес был избран в Европарламент в 2019 году от Южного округа. Сам он является уроженцем Ирландии.

Также добавим, что во вчерашнем поединке "Торино" уступило "Сассуоло" со счетом 0:1.