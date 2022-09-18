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Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке игрока сборной России - ФОТО
Протест или опрометчивость?
Getty Images/Global Images Ukraine
Депутат Европарламента Майкл Уоллес явился на заседание в футболке "Торино" с фамилией российского игрока Алексея Миранчука.
Пост с фотографией он выложил в своем Твиттере, подписав:
"Удачи "Торино" в матче против "Сассуоло". Вперед, Торо…”
In bocca al lupo al @TorinoFC_1906 con il @SassuoloUS - Forza Toro... pic.twitter.com/Tr8zE1PvnW— Mick Wallace (@wallacemick) September 16, 2022
Отметим, что Уоллес был избран в Европарламент в 2019 году от Южного округа. Сам он является уроженцем Ирландии.
Также добавим, что во вчерашнем поединке "Торино" уступило "Сассуоло" со счетом 0:1.
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