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Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке игрока сборной России - ФОТО

Италия
(3 голосов)

Протест или опрометчивость?

Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке игрока сборной России - ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Депутат Европарламента Майкл Уоллес явился на заседание в футболке "Торино" с фамилией российского игрока Алексея Миранчука.

Пост с фотографией он выложил в своем Твиттере, подписав:

"Удачи "Торино" в матче против "Сассуоло". Вперед, Торо…”

Отметим, что Уоллес был избран в Европарламент в 2019 году от Южного округа. Сам он является уроженцем Ирландии.

Также добавим, что во вчерашнем поединке "Торино" уступило "Сассуоло" со счетом 0:1.

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