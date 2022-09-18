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Милан - Наполи. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Милан - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Действующий чемпион Италии – против одного из главных претендентов на Скудетто-2022/23. Под такой вывеской пройдет матч седьмого тура Серии А между "Миланом" и "Наполи". Можно говорить о том, что обе команды успешно начали сезон – неаполитанцы даже находятся в эйфории от текущих успехов. Все это добавляет изюминки будущему противостоянию, которое не рекомендуется пропускать.
Смотрите игру Серии А "Милан" - "Наполи" на видеосервисе MEGOGO. Начало - 21:45
Трансляція матчу Мілан - НаполіСмотреть трансляцию
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