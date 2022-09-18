  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан - Наполи. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Наполи. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
(1 голосов)

Милан - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Милан - Наполи. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Италии – против одного из главных претендентов на Скудетто-2022/23. Под такой вывеской пройдет матч седьмого тура Серии А между "Миланом" и "Наполи". Можно говорить о том, что обе команды успешно начали сезон – неаполитанцы даже находятся в эйфории от текущих успехов. Все это добавляет изюминки будущему противостоянию, которое не рекомендуется пропускать.

Смотрите игру Серии А "Милан" - "Наполи" на видеосервисе MEGOGO. Начало - 21:45

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Мілан - Наполі
Смотреть трансляцию

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде