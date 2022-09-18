Милан - Наполи. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Действующий чемпион Италии – против одного из главных претендентов на Скудетто-2022/23. Под такой вывеской пройдет матч седьмого тура Серии А между "Миланом" и "Наполи". Можно говорить о том, что обе команды успешно начали сезон – неаполитанцы даже находятся в эйфории от текущих успехов. Все это добавляет изюминки будущему противостоянию, которое не рекомендуется пропускать.

Смотрите игру Серии А "Милан" - "Наполи" на видеосервисе MEGOGO. Начало - 21:45